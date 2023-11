Pm Modi Viral Video: कौन हैं कृष्णा मडिगा, जो मंच पर रोए तो PM मोदी ने गले लगाकर पोंछे आंसू, Video में देखें भावुक पल

डीएनए हिंदी: PM Modi Viral Video- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को तेलंगाना में भाजपा के प्रचार के लिए पहुंचे थे. तेलंगाना विधानसभा चुनाव (Telangana Assembly Elections 2023) में इस बार भाजपा राज्य की बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने की कोशिश कर रही है. इसके लिए पार्टी राज्य के उस मडिगा समुदाय को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, जो अब तक दबा-कुचला माना जाता रहा है. इस समुदाय के विकास से वंचित रहने का मुद्दा उन्होंने हैदराबाद में रैली के दौरान मंच से अपने भाषण में भी उठाया. इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि मंच पर पीएम मोदी के पास बैठे एक स्थानीय नेता मंदा कृष्णा मडिगा भावुक हो गए और रोने लगे. पीएम मोदी ने तत्काल उन्हें अपने गले लगा लिया और उनके आंसू पोंछने लगे. इन भावुक करने वाले पलों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कृष्णा मडिगा कौन हैं, जो पीएम मोदी ने उन्हें इतना सम्मान दिया है. चलिए हम आपको कृष्णा मडिगा के बारे में बताते हैं.

MRPS के नेता हैं कृष्णा मडिगा

मंदा कृष्णा मडिगा तेलंगाना के एक दलित नेता हैं, जो मडिगा आरक्षण पोराटा समिति (MRPS) के प्रमुख हैं. इस संगठन की स्थापना तेलंगाना के गठन से भी 19 साल पहले इस इलाके के आंध्र प्रदेश का हिस्सा रहने के दौरान की गई थी. आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के एडुमुडी गांव में कृष्णा मडिगा और अन्य लोगों ने मिलकर की थी.

#WATCH | Telangana: PM Modi consoles MRPS (Madiga Reservation Porata Samiti) chief Manda Krishna Madiga, who got emotional during a public rally in Hyderabad pic.twitter.com/mikvyuR1sW