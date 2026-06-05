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भारत के सबसे अमीर राज्य कौन से हैं? इस लिस्ट में UP-बिहार का हाल जानकर चौंक जाएंगे, कमाई के आंकड़ों ने खोली असली तस्वीर

भारत की अर्थव्यवस्था में राज्यों का योगदान एक जैसा नहीं है. कुछ राज्य उद्योग, सेवाओं और निवेश के दम पर देश की कमाई का बड़ा हिस्सा पैदा करते हैं, जबकि कुछ अब भी विकास की रफ्तार पकड़ने की कोशिश में हैं. ताजा आंकड़े बताते हैं कि अमीर राज्यों की दौड़ में कौन आगे है और यूपी-बिहार कहां खड़े हैं.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 05, 2026, 10:22 AM IST

भारत के सबसे अमीर राज्य कौन से हैं? इस लिस्ट में UP-बिहार का हाल जानकर चौंक जाएंगे, कमाई के आंकड़ों ने खोली असली तस्वीर

भारत के सबसे अमीर राज्य, UP-बिहार कहां? (फोटो एआई)

 

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ज्यादातर लोग मानते हैं कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या बिहार जैसे बड़े राज्यों की आर्थिक ताकत सबसे ज्यादा होगी. लेकिन जब बात प्रति व्यक्ति आय की आती है, तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है. कई छोटे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, जहां औसत नागरिक की कमाई देश के बड़े राज्यों से कहीं ज्यादा है. यही वजह है कि हालिया आंकड़ों ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि किसी राज्य की असली समृद्धि आखिर मापी कैसे जाए.

अर्थव्यवस्था बड़ी, लेकिन क्या लोगों की जेब भी उतनी ही भरी है?

किसी राज्य की कुल अर्थव्यवस्था बड़ी होना और वहां रहने वाले लोगों का अमीर होना, दोनों अलग बातें हैं. उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और उसका आर्थिक उत्पादन भी विशाल है. लेकिन जब उस आय को राज्य की कुल आबादी में बांटा जाता है, तो प्रति व्यक्ति कमाई काफी कम दिखाई देती है.

यही वजह है कि प्रति व्यक्ति आय को किसी राज्य की वास्तविक आर्थिक स्थिति समझने का बेहतर पैमाना माना जाता है. इससे पता चलता है कि औसतन एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी आय आ रही है और लोगों का जीवन स्तर कितना मजबूत है.

दिल्ली से तेलंगाना तक, इन राज्यों ने बनाई खास जगह

ताजा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे आगे है. इसके पीछे मजबूत सेवा क्षेत्र, कॉर्पोरेट गतिविधियां, बेहतर रोजगार अवसर और उच्च वेतन वाली नौकरियां बड़ी वजह मानी जाती हैं.

दिल्ली के बाद तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्य भी शीर्ष स्थानों पर हैं. इन राज्यों में आईटी, टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने लोगों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. हरियाणा का नाम भी इस सूची में खास ध्यान खींचता है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़ाव, औद्योगिक विकास और कृषि क्षेत्र की मजबूती ने इसे देश के अपेक्षाकृत समृद्ध राज्यों में शामिल कर दिया है.

UP और बिहार क्यों पीछे रह गए?

सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर हो रही है. दोनों राज्यों की आबादी बेहद बड़ी है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े अभी भी काफी नीचे हैं. इसका एक बड़ा कारण यह है कि यहां आबादी की तुलना में उच्च आय वाले रोजगार पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं. बड़ी आबादी के कारण कुल आर्थिक उत्पादन का लाभ प्रति व्यक्ति स्तर पर कम दिखाई देता है. हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि इन राज्यों में तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक कॉरिडोर और निवेश परियोजनाएं आने वाले वर्षों में तस्वीर बदल सकती हैं.

एक छिपा हुआ सच, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है

राज्यों की अमीरी का मतलब केवल लोगों की कमाई नहीं होता. एक और महत्वपूर्ण पहलू है जीवन-यापन की लागत. उदाहरण के लिए, दिल्ली या बेंगलुरु में आय अधिक हो सकती है, लेकिन वहां घर का किराया, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा के खर्च भी काफी ज्यादा हैं. दूसरी तरफ कुछ राज्यों में आय अपेक्षाकृत कम होने के बावजूद जीवन-यापन का खर्च भी कम होता है. यानी केवल प्रति व्यक्ति आय देखकर किसी राज्य में जीवन की गुणवत्ता का पूरा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. यह वह पहलू है जिस पर अक्सर चर्चा कम होती है.

आम लोगों के लिए यह खबर क्यों महत्वपूर्ण है?

अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, किसी दूसरे राज्य में बसने की योजना बना रहे हैं या अपने बच्चों के करियर को लेकर सोच रहे हैं, तो ऐसे आंकड़े आपके लिए काफी उपयोगी हो सकते हैं.

जहां प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, वहां आमतौर पर रोजगार के अवसर, निवेश, व्यापारिक गतिविधियां और उपभोक्ता खर्च भी ज्यादा देखने को मिलता है. इसका सीधा असर जीवन स्तर और भविष्य की संभावनाओं पर पड़ता है. यही कारण है कि आर्थिक विशेषज्ञ केवल राज्य की कुल जीडीपी नहीं, बल्कि प्रति व्यक्ति आय को भी विकास का महत्वपूर्ण संकेतक मानते हैं.

भारत के सबसे समृद्ध राज्यों की नई तस्वीर

प्रति व्यक्ति आय के आधार पर दिल्ली सबसे ऊपर है. इसके बाद तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा जैसे राज्य मजबूत स्थिति में हैं. महाराष्ट्र, केरल, पुडुचेरी, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश भी शीर्ष समूह में शामिल हैं.

दूसरी ओर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य अभी भी प्रति व्यक्ति आय के मामले में काफी पीछे हैं, हालांकि विकास परियोजनाओं और निवेश के कारण भविष्य में सुधार की संभावना बनी हुई है.
 
भारत की आर्थिक तस्वीर केवल बड़े शहरों और विशाल उद्योगों से तय नहीं होती. असली सवाल यह है कि विकास का लाभ आम लोगों तक कितना पहुंच रहा है. प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े यही कहानी बताते हैं. ये आंकड़े दिखाते हैं कि कौन से राज्य अपने नागरिकों की आय बढ़ाने में सफल रहे हैं और किन राज्यों को अभी लंबा सफर तय करना है. आने वाले वर्षों में यही अंतर रोजगार, निवेश और जीवन स्तर को प्रभावित करेगा.

कहां से मिला है ये डेटा

यह रैंकिंग राज्यों की प्रति व्यक्ति आय (Per Capita NSDP) के आधार पर तैयार की गई है. आंकड़े भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation - MoSPI), विभिन्न राज्य आर्थिक सर्वेक्षणों और बजट दस्तावेजों पर आधारित हैं. MoSPI और राज्यों के नवीनतम आर्थिक आंकड़ों के अनुसार, प्रति व्यक्ति आय के मामले में दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और हरियाणा शीर्ष राज्यों में शामिल हैं, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश अभी भी निचले पायदानों पर हैं.

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