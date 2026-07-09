क्या है 'ऑपरेशन हार्ड बॉल'? जिसके जरिए सुरक्षा एजेंसियों ने Lawrence Bishnoi गैंग की तोड़ी कमर, जानें कैसे काम करती है यह सीक्रेट स्ट्रैटेजी

ऑपरेशन हार्ड बॉल क्या है? जानें कैसे भारत की खुफिया जानकारी और FBI के अंडरकवर ऑपरेशंस ने मिलकर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ जैसे गैंगस्टरों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त किया.

गैंगस्टरों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है. हाल ही में हुए 'ऑपरेशन हार्ड बॉल' ने लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ जैसे खूंखार अपराधियों के नेटवर्क की जड़ों को हिलाकर रख दिया है. यह कार्रवाई कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं, बल्कि भारतीय और अमेरिकी एजेंसियों के बीच महीनों चली गहन रणनीतिक साझेदारी का नतीजा है.

क्या है 'ऑपरेशन हार्ड बॉल'?

'ऑपरेशन हार्ड बॉल' सुरक्षा एजेंसियों द्वारा विदेश में बैठे गैंगस्टरों को नेस्तनाबूद करने का एक व्यापक प्लान है. इस ऑपरेशन के तहत भारत ने अमेरिका, कनाडा और यूरोप में सक्रिय गैंगस्टरों की एक पुख्ता और 'वेरिफाइड लिस्ट' वहां की एजेंसियों के साथ साझा की है. इस लिस्ट में लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा और जग्गू भगवानपुरिया जैसे नाम शामिल हैं. इसमें गैंगस्टरों के छिपने के ठिकानों और उनकी गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी गई है.

कैसे तैयार हुआ यह जाल?

इस ऑपरेशन की नींव साल 2023 में ही पड़ गई थी. अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों और एफबीआई के अंडरकवर एजेंट्स ने महीनों तक कड़ी मेहनत कर इन गैंगस्टरों के करीबियों और मुखबिरों का जाल बिछाया था.

इंटेलिजेंस शेयरिंग: भारतीय केंद्रीय एजेंसियों ने पिछले पांच सालों में गिरफ्तार किए गए गुर्गों से पूछताछ और तकनीकी निगरानी के जरिए जुटाए गए पक्के सबूत विदेश मंत्रालय के जरिए अमेरिका को सौंपे.

अंडरकवर ऑपरेशंस: अमेरिकी एजेंसियों ने कनाडा के ड्रग तस्कर रविंदर सिंह ढांडा के जरिए इस सिंडिकेट में घुसपैठ की. एक अंडरकवर मुखबिर (जिसे 'CI-1' कोडनेम दिया गया) ने ढांडा के गैंग का विश्वास जीता और ड्रग तस्करी की साजिशों का खुलासा किया.

ड्रग्स और पाकिस्तान का कनेक्शन: जांच में यह भी सामने आया है कि ये गैंगस्टर टारगेट किलिंग के अलावा पाकिस्तानी तस्करों के साथ मिलकर भारत में भारी मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहे हैं. इसके लिए वे ड्रोन और समुद्री रास्तों का इस्तेमाल करते हैं.

एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन: जांच एजेंसियों से बचने के लिए ये अपराधी VPN और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स का सहारा लेते हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना चुनौतीपूर्ण हो जाता है.

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गैंगस्टरों का मौजूदा स्टेटस

लॉरेंस बिश्नोई: 2014 से जेल में बंद. फिलहाल गुजरात की जेल में है, जहां से उसके तार बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से जुड़ते हैं.

जग्गू भगवानपुरिया: 24 मार्च 2024 से असम की जेल में बंद.

गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा: ये दोनों फिलहाल फरार हैं. जांच एजेंसियों का मानना है कि ये अजरबैजान जैसे देशों से बैठकर अपना नेटवर्क चला रहे हैं.

क्यों महत्वपूर्ण है यह ऑपरेशन?

अनमोल बिश्नोई के डिपोर्टेशन और अमेरिकी अधिकारियों के दिल्ली स्थित एनआईए (NIA) मुख्यालय के दौरे के बाद से भारत-अमेरिका के बीच सुरक्षा सहयोग काफी मजबूत हुआ है. 'ऑपरेशन हार्ड बॉल' इस सहयोग का एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो रहा है, जिसने यह साफ कर दिया है कि विदेशी धरती अब भारतीय गैंगस्टरों के लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं रही है.

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