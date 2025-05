क्या हिरासत में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बलात्कार का शिकार हुए थे? हो सकता है ये सवाल एक शरारत लगे मगर वास्तव में ऐसा है. दरअसल सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला डॉक्यूमेंट वायरल हो रहा है, यदि इस दस्तावेज का अवलोकन करें तो मिलता है कि इसमें यह आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ हिरासत में रहते हुए यौन उत्पीड़न किया गया था.

कथित मेडिकल रिपोर्ट,जिसे रावलपिंडी में पाक अमीरात मिलिट्री हॉस्पिटल (PEMH) का बताया जा रहा है, मामला सामने आने के बाद उसे पाकिस्तानी अधिकारियों और तमाम फैक्ट चेकर्स ने खारिज कर दिया है.

वेरिफाइड सोर्सेज की मानें तो, खान का मेडिकल एग्जामिनेशन इस्लामाबाद में पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (PIMS) के डॉक्टरों द्वारा किया गया था, न कि PEMH द्वारा, जैसा कि वायरल दस्तावेज़ में दावा किया गया है.

बताते चलें कि इस पूरे विवाद की आग में तब और खर पड़ा जब माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट X (पूर्व में ट्विटर) पर एक उपयोगकर्ता ने 2 मई, 2025 को एक कथित मेडिकल रिपोर्ट साझा की, जबकि रिपोर्ट की तारीख 3 मई, 2025 थी. रिपोर्ट देखते हुए यह साफ़ हो गया कि दस्तावेज़ को गलत तरीके से तैयार किया गया था.

