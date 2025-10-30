FacebookTwitterYoutubeInstagram
सर्दियों में टहलने के लिए कौन सा टाइम हे बेस्ट, जानें कितनी देर और कब टहलने पर मिलता है फायदा

तवे पर रोटी, हाथ में साइकिल पंप.. चूल्हे की रोटी फुलाने के लिए लड़कों ने लगाई अनोखी तरकीब, वीडियो हुआ वायरल

Weather Update:अब यूपी के इन 17 जिलों में दिखेगा मोंथा तूफान का असर, 40 की रफ्तार से हवाओं के साथ हो सकती है भारी बारिश

'मोदी जी वोट के लिए मंच पर डांस भी कर लेंगे'.. राहुल गांधी के बयान पर भड़के अमित शाह, देखें गृह मंत्री का रिएक्शन

मुजफ्फरपुर, छपरा, नालंदा व शेखपुरा.. आज इन शहरों में गूंजेंगे पीएम मोदी-राहुल; ये रहा रैलियों का पूरा शेड्यूल

मंदिर में घुसे युवक ने की मूर्तियों को खंडित करने की कोशिश, 'अल्लाह हू अकबर' के नारे से मचा हड़कंप; बांग्लादेशी गिरफ्तार

ये हैं दुनिया की सबसे चौड़ी नदी, 220 किलोमीटर है चौड़ाई

बंगाल की खाड़ी से ही क्यों उठते हैं ज्यादातर तूफान, क्या है इसका रहस्य

कभी वेटर का काम करता था ये एक्टर, 44 की उम्र में किया था डेब्यू, आज है करोड़ों का मालिक

Rashifal 30 October 2025: आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

तवे पर रोटी, हाथ में साइकिल पंप.. चूल्हे की रोटी फुलाने के लिए लड़कों ने लगाई अनोखी तरकीब, वीडियो हुआ वायरल

रोटी फुलाने के एक अनोखे 'देसी जुगाड़' का वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें 2 लड़के चूल्हे पर रोटी पका रहे हैं और इसे फुलाने के लिए बेहद अलग ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं. दरअसल, वे रोटी में साइकिल पंप लगाकर हवा भरते दिख रहे हैं, जो काफी दिलचस्प लग रहा है.

Pragya Bharti

Updated : Oct 30, 2025, 09:24 AM IST

तवे पर रोटी, हाथ में साइकिल पंप.. चूल्हे की रोटी फुलाने के लिए लड़कों ने लगाई अनोखी तरकीब, वीडियो हुआ वायरल
Viral Video: इंटरनेट पर आए दिन कई तरह के अनोखे और अजीब 'देसी जुगाड़' ट्रेंड करते रहते हैं. इस बार भी एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला देसी जुगाड़ सामने आया है, जिसे देखने के बाद लोगों के दिमाग का दही होना तय है. यह वीडियो उन लड़कों को समर्पित है, जो खाना खुद बनाते हैं, खासकर जब बात चूल्हे पर फूली-फूली रोटी सेंकने की आती है. वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ लड़कों को रोटी के न फूलने से परेशान होकर एक अजीबोगरीब तरकीब लगाते दिखाया गया है.

रोटी फुलाने का 'न्यू देसी जुगाड़'

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Mr_arbaz_77 नामक हैंडल से साझा किया गया है. इसके कैप्शन में लिखा है—'ये टेक्नोलॉजी इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए..! रोटी फुलाने का ये तरीका कैसा लगा आपको...?' वीडियो में दो लड़के चूल्हे के पास बैठे हैं. जब रोटी चूल्हे पर नहीं फूलती, तो एक लड़का साइकिल के टायर में हवा भरने वाला पंप ले आता है. वे पंप के पाइप को रोटी के अंदर फिट करते हैं और फिर उसमें तेजी से हवा भरने लगते हैं. हवा भरते ही रोटी कुछ देर के लिए गुब्बारे की तरह फूल जाती है, मगर तुरंत ही पहले जैसी हो जाती है.

यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

इस अनोखे देसी जुगाड़ को अब तक कई यूजर्स ने देखा है और इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने हंसते हुए लिखा, "अब कोई नहीं कह सकता कि लड़के रोटी नहीं फुला सकते हैं, अब नया देसी जुगाड़ आ गया है." दूसरे यूजर ने मज़ाक में लिखा, "मैंने इस न्यू टेक्नोलॉजी का आविष्कार इसलिए किया ताकि जो बैचलर लोग बाहर काम करते हैं, उनका काम आ जाए." एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, "रोटी को फुलाने की बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है. इस टेक्नोलॉजी को जितनी जल्दी हो सके पेटेंट करा लेना चाहिए."
एक महिला यूजर ने लिखा, "अब से यह टेक्नोलॉजी मैं भी इस्तेमाल करूंगी. अगर एक-दो रोटी नहीं फूलने माने तो उसे यही पाइप के हवा के सहारे फुलाऊंगी."

