तवे पर रोटी, हाथ में साइकिल पंप.. चूल्हे की रोटी फुलाने के लिए लड़कों ने लगाई अनोखी तरकीब, वीडियो हुआ वायरल

रोटी फुलाने के एक अनोखे 'देसी जुगाड़' का वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें 2 लड़के चूल्हे पर रोटी पका रहे हैं और इसे फुलाने के लिए बेहद अलग ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं. दरअसल, वे रोटी में साइकिल पंप लगाकर हवा भरते दिख रहे हैं, जो काफी दिलचस्प लग रहा है.

Viral Video: इंटरनेट पर आए दिन कई तरह के अनोखे और अजीब 'देसी जुगाड़' ट्रेंड करते रहते हैं. इस बार भी एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला देसी जुगाड़ सामने आया है, जिसे देखने के बाद लोगों के दिमाग का दही होना तय है. यह वीडियो उन लड़कों को समर्पित है, जो खाना खुद बनाते हैं, खासकर जब बात चूल्हे पर फूली-फूली रोटी सेंकने की आती है. वायरल हो रहे इस वीडियो में कुछ लड़कों को रोटी के न फूलने से परेशान होकर एक अजीबोगरीब तरकीब लगाते दिखाया गया है.

रोटी फुलाने का 'न्यू देसी जुगाड़'

यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Mr_arbaz_77 नामक हैंडल से साझा किया गया है. इसके कैप्शन में लिखा है—'ये टेक्नोलॉजी इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए..! रोटी फुलाने का ये तरीका कैसा लगा आपको...?' वीडियो में दो लड़के चूल्हे के पास बैठे हैं. जब रोटी चूल्हे पर नहीं फूलती, तो एक लड़का साइकिल के टायर में हवा भरने वाला पंप ले आता है. वे पंप के पाइप को रोटी के अंदर फिट करते हैं और फिर उसमें तेजी से हवा भरने लगते हैं. हवा भरते ही रोटी कुछ देर के लिए गुब्बारे की तरह फूल जाती है, मगर तुरंत ही पहले जैसी हो जाती है.

यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

इस अनोखे देसी जुगाड़ को अब तक कई यूजर्स ने देखा है और इस पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दी हैं. एक यूजर ने हंसते हुए लिखा, "अब कोई नहीं कह सकता कि लड़के रोटी नहीं फुला सकते हैं, अब नया देसी जुगाड़ आ गया है." दूसरे यूजर ने मज़ाक में लिखा, "मैंने इस न्यू टेक्नोलॉजी का आविष्कार इसलिए किया ताकि जो बैचलर लोग बाहर काम करते हैं, उनका काम आ जाए." एक अन्य यूजर ने टिप्पणी की, "रोटी को फुलाने की बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी है. इस टेक्नोलॉजी को जितनी जल्दी हो सके पेटेंट करा लेना चाहिए."

एक महिला यूजर ने लिखा, "अब से यह टेक्नोलॉजी मैं भी इस्तेमाल करूंगी. अगर एक-दो रोटी नहीं फूलने माने तो उसे यही पाइप के हवा के सहारे फुलाऊंगी."

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.