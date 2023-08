Viral: सांप को हंटर बनाकर लड़के ने अंकल की कर दी धुलाई, छुड़ाने आई पुलिस भी देखकर रह गई दंग, देखें Video

डीएनए हिंदी: Amazing Video- सड़क पर दो लोगों के बीच की लड़ाई कभी आपने देखी है? यदि देखी है तो उसमें किस तरह के हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं? अमूमन यदि लड़ने वाले गुंडे-बदमाश नहीं हैं तो वे अपने हाथ में मौजूद किसी भी चीज को हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं. इसमें कोई डंडा, पाइप या कमर की बेल्ट या फिर आसपास पड़ा कोई पतला रबर पाइप ही स्ट्रीट फाइट में एक-दूसरे की धुलाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. क्या कभी आपने सांप को हंटर की तरह इस्तेमाल कर सामने वाली की पिटाई करते किसी शख्स को देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि सांप को हाथ लगाने से ही लोगों को डर लगता है, फिर उसका हंटर की तरह सामने वाले की पिटाई करने में इस्तेमाल करना तो बहुत ही बड़ी बात है. लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक लड़का अपने से ज्यादा उम्र वाले गंजे अंकल की धुलाई करता दिख रहा है. पहली नजर में देखने पर यह लड़का हाथ में हंटर लेकर उससे आदमी की पिटाई करते हुए लगता है, लेकिन वास्तव में वह अपने हाथ में सांप को लेकर उसका इस्तेमाल हंटर की तरफ कर रहा था. यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा में आ गया है और लोग इसे लेकर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं.

क्या दिख रहा है वायरल वीडियो में

ट्विटर पर @crazyclipsonly नाम के अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो में सांप को हंटर (Snake use as hunter viral video) की तरह इस्तेमाल कर सामने वाले की पिटाई करने का नजारा दिख रहा है. यह वीडियो कनाडा को टोरंटो शहर का बताया जा रहा है. इस वायरल वीडियो में एक लड़का और एक गंजा अंकल सड़क पर आपस में जमकर लड़ रहे हैं. इसी दौरान लड़का सांप को हंटर की तरह एकतरफ से पकड़कर गंजे अंकल की जमकर धुलाई करता है. अंकल मार खाते-खाते जमीन पर गिर जाता है. तभी वहां पुलिस जीप आ जाती है. पुलिस को देखते ही लड़का सांप को जमीन पर फेंक देता है और घुटनों के बल बैठकर सरेंडर कर देता है. जीप से उतरा पुलिसकर्मी भी सांप को सामने पड़ा देखकर हैरान रह जाता है. यह सांप इस लड़के का पालतू बताया जा रहा है. हालांकि यह पता नहीं लग पाया है कि सांप इस फाइट में मर गया या जिंदा रह गया है.

