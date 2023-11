गली से गुजरती बाइक पर गिरा मलबा, पत्नी बची पर पति की दर्दनाक मौत, दहला देगा Viral Video

डीएनए हिंदी: Shocking Video- हरियाणा के पानीपत शहर में गुरुवार को मकान तोड़ने वाले ठेकेदार की लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया. शहर की एक तंग गली में बिना जाल लगाए जर्जर मकान तोड़ने के दौरान अचानक मलबा बाइक सवार एक दंपती के ऊपर गिर गया. पत्नी इस दुर्घटना में घायल हो गई, जबकि मलबे के नीचे दब गए पति की दर्दनाक तरीके से पत्नी की आंखों के सामने ही मौत हो गई है. हादसे में एक मजदूर के भी घायल होने की खबर है. देर शाम पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने में जुटी हुई है.

दिवाली की शॉपिंग करने आए थे गांव से

हादसे का शिकार हुए दंपती की पहचान गांव सुताना निवासी सुशील और उसकी पत्नी के तौर पर हुई है. बताया जा रहा है कि गुरुवार को पति-पत्नी बाइक पर सवार होकर दिवाली की शॉपिंग करने के लिए पानीपत आए थे. पति-पत्नी अपनी बाइक से जब पचरंगा बाजार के हनुमान चौक के पास एक गली से गुजर रहे थे, उसी समय अचानक ऊपर से कई टन मलबा बाइक के ऊपर गिर गया. इस मलबे की चपेट में आकर पत्नी को मामूली चोट ही लगी, लेकिन सुशील की पूरी तरह मलबे में दब जाने से मौके पर ही मौत हो गई है. सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और मौके पर जांच शुरू कर दी है.

क्या दिख रहा है वायरल वीडियो में

यह दर्दनाक हादसा गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिसका शॉकिंग फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि सुशील और उसकी पत्नी काली बाइक पर सवार होकर गली में आते हैं. थोड़ा आगे बढ़ने पर पत्नी कोई आवाज सुनकर ऊपर देखती है तो ढेर सारा कंक्रीट का मलबा गिरता देखकर बाइक से चिल्लाती हुई कूद जाती है. हालांकि तब तक मलबा बाइक चला रहे सुशील के ऊपर गिर जाता है. मलबा गिरते ही हर तरफ धूल ही धूल उड़ जाती है. सुशील की पत्नी घायल होने के बावजूद तेजी से उठकर उसकी तरफ दौड़ती है और मलबा हटाती है. मलबा गिरने की तेज आवाज सुनकर बाजार में मौजूद अन्य लोग भी तेजी से दौड़कर वहां पहुंचते हुए और मलबा हटाने में सुशील की पत्नी की मदद करते दिख रहे हैं, लेकिन तब तक सुशील की मौत हो चुकी थी.

Horrible video shows portion of house collapses on couple in Haryana's Panipat. Husband died on the spot, while the wife and another person on the road suffered serious injuries. #Panipat #Haryana #ViralVideo #CCTV #CCTVVideo pic.twitter.com/jFCL99VWCQ