बुलंदशहर में पुलिस के हत्थे चढ़ा गंजा हिस्ट्रीशीटर, पुलिस से बचने के लिए पहनता था Wig...

यूपी के बुलंदशहर में जितेंद्र नाम का हिस्ट्रीशीटर पुलिस के हत्थे चढ़ा है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार जितेंद्र कभी सीसीटीवी में कैद भी हो जाता था, तो भी पुलिस उसे पहचान नहीं पाती थी. ऐसा क्यों होता था? इसके पीछे का कारण अपने आप में खासा दिलचस्प है.

यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने एक ऐसे हिस्ट्रीशीटर को धर दबोचने में कामयाबी हासिल की है, जिसने अपनी एक टेक्नीक से पुलिस को चकमा दिया हुआ था. बता दें कि हिस्ट्रीशीटर उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में अपने गंजेपन का फायदा उठाकर क्राइम करता और अपराध करने के बाद पुलिस पकड़ न पाए विग पहन लेता था. ऐसा करके इसने पुलिस को काफी चकमा दिया.

जी हां सही सुना आपने मामले के तहत जो जानकारी आई, उसके मुताबिक करीब 28 केस में आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू ने जो भी अपराध किये, वो अपने असली रूप में किये. यानी जिसमें वो गंजा है. फिर पुलिस से बचने के लिए वो अपने सिर पर विग लगा लेता था.

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, अगर जितेंद्र कभी CCTV में कैद हो भी जाता, तो पुलिस को खासी दुश्वारियों क सामना करना पड़ता था. उस स्थिति में पुलिस के सामने दो तस्वीरें होतीं एक गंजेपन वाली जबकि दूसरे में अपराधी विग वाले लुक में होता.

दोनों तस्वीरों में अंतर होने की वजह से पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाती थी और वह एक के बाद एक क्राइम करता रहता. जीतू कैसे पकड़ में आया? ये कहानी भी कम रोचक नहीं है. बताया जा रहा है कि बीती रात शहर की सिकंदराबाद पुलिस रूटीन चेकिंग कर रही थी तभी अपने सामने पुलिस ने बाइक पर आते हुए दो लोग देखे.

बाइक सवार लोगों की हरकतों पर शक होने पर पुलिस ने उन्हें चेकिंग के लिए रुकने का इशारा किया. लेकिन, उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने भी सेल्फ-डिफेंस में फायरिंग की, जिससे उनमें से एक घायल हो गया, जिसे बाद में अरेस्ट कर लिया गया, जबकि दूसरा भाग गया.

पूछताछ के दौरान घायल व्यक्ति की पहचान मैनपुरी के रहने वाले जितेंद्र उर्फ ​​जीतू के रूप में हुई. यह भी पता चला कि वह क्राइम करने के लिए अपने गंजेपन का फायदा उठाता था और क्राइम करने के बाद विग पहन लेता था.

जांच के दौरान उसने यह भी बताया कि वह और उसका साथी मंगलवार रात क्राइम करने के लिए बाइक पर निकले थे और उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग गया. पुलिस के अनुसार आरोपी जितेंद्र के पास से एक पिस्तौल, जिंदा और खाली कारतूस, कैश, एक चोरी की बाइक और एक विग बरामद की गई है.