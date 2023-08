ट्रेंडिंग

एक ही स्कूल से पढ़ीं 65 महिलाओं को भिजवाए गए इस्तेमाल किए हुए कंडोम, पढ़ें क्यों किया गया ऐसा

Australia Used Condoms Sent To 65 Women: पुलिस ने बताया कि जिन महिलाओं को कंडोम मिले हैं उनके साथ ग्राफिक जैसा एक संदेश पत्र भी मिला है.