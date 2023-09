TikTok पर कुकिंग हैक दिखा रही थी महिला, माइक्रोवेव पर अंडा डालने से झुलस गया चेहरा

डीएनए हिंदी: आज के वक्त में किसी को भी कोई समस्या होती है तो इंटरनेट पर जाकर लोग उसका समाधान ढूंढन लगते हैं. इसके चलते लोग लोग हैक से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं लेकिन कभी कभी ऐसे वीडियो बनाना मुसीबत भी बन जाता है. एक ऐसा ही एक महिला के साथ हुआ है जो कि कुकिंग हैक के वीडियो बनाती है. अंडा की डिश बनाने के दौरान महिला का चेहरा जल गया.

दरअसल, यह महिला कोई और नहीं बल्कि फूड व्लॉगर सफिया बशीर है उनके साथ हुई एक घटना कुकिंग के संभावित खतरों को दिखाती है. उनके हालिया वीडियो में वह माइक्रोवेव के जरिए अंडे बनाने की कोशिश करती है. इस दौरान माइक्रोवेव में कुछ ऐसा हुआ कि अंडा फूटकर महिला के चेहरे पर जा लगा और इसके चलते महिला का चेहरा बुरी तरह जल गया. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं.

A mum was left with her skin peeling from her face after she cooked eggs in a microwave that exploded while trying out a viral TikTok 'hack'.



Shafia Bashir, 37, was in "absolute agony" when making a poached egg after following a recipe she found on social media #News pic.twitter.com/OcSbdLYQFm