FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
गूगल ने बॉलीवुड के मशहूर गायक को मृत घोषित किया, सिंगर ने कहा- 'मैं अभी भी जीवित हूं'.

गूगल ने बॉलीवुड के मशहूर गायक को मृत घोषित किया, सिंगर ने कहा- 'मैं अभी भी जीवित हूं'.

ज‍िन्‍हें कभी द‍िग्‍व‍िजय स‍िंह ने कहा था 'सौ टंच माल', उन्‍हीं मीनाक्षी नटराजन को म‍िला कांग्रेस से इनाम

ज‍िन्‍हें कभी द‍िग्‍व‍िजय स‍िंह ने कहा था 'सौ टंच माल', उन्‍हीं मीनाक्षी नटराजन को म‍िला कांग्रेस से इनाम

'मैं सुष्मिता का गोद लिया हुआ प्रेमी था,' ललित मोदी ने 'गोल्ड डिगर' के टैग पर जो कहा सुनकर दंग रह जाएंगे आप

'मैं सुष्मिता का गोद लिया हुआ प्रेमी था,' ललित मोदी ने 'गोल्ड डिगर' के टैग पर जो कहा सुनकर दंग रह जाएंगे आप

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की 7 सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? यहां हर कोना लगता है किसी फिल्मी लोकेशन सा

भारत की 7 सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? यहां हर कोना लगता है किसी फिल्मी लोकेशन सा

एक साधारण पेड़ की कीमत जानते हैं आप? जानिए कैसे अकेला पेड़ लाखों रुपये का काम करता है

एक साधारण पेड़ की कीमत जानते हैं आप? जानिए कैसे अकेला पेड़ लाखों रुपये का होता है

India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने तीन बार किया ये कारनामा

India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने तीन बार किया ये कारनामा

Homeट्रेंडिंग

ट्रेंडिंग

दिल्ली के इन 10 अरबपतियों ने बदल दी किस्मत की परिभाषा, किसी ने गैरेज से शुरू किया सफर तो किसी ने बनाई करोड़ों की रोज़ी-रोटी

Highly Richest People in Delhi: क्या सिर्फ विरासत में मिली दौलत ही किसी को अमीर बनाती है? या फिर एक छोटा-सा आइडिया भी इंसान को दुनिया के सबसे सफल कारोबारियों की कतार में खड़ा कर सकता है?

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Jun 05, 2026, 09:40 AM IST

दिल्ली के इन 10 अरबपतियों ने बदल दी किस्मत की परिभाषा, किसी ने गैरेज से शुरू किया सफर तो किसी ने बनाई करोड़ों की रोज़ी-रोटी

कौन हैं दिल्ली के सबसे रईस लोग? (फोटो एआई)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

दिल्ली और उससे जुड़े कारोबारी क्षेत्र इस सवाल का बेहद दिलचस्प जवाब देते हैं. यहां ऐसे उद्योगपति हैं जिन्होंने शून्य से शुरुआत की, जोखिम उठाया और ऐसे कारोबार खड़े किए जिनका असर आज करोड़ों लोगों की जिंदगी पर दिखाई देता है. इनकी संपत्ति सिर्फ बैंक खातों में नहीं दिखती, बल्कि लाखों नौकरियों, निवेश और देश की अर्थव्यवस्था में भी दिखाई देती है.

दौलत की असली कहानी सिर्फ पैसों की नहीं होती

जब हम किसी अरबपति की संपत्ति के बारे में सुनते हैं तो अक्सर केवल रकम पर ध्यान जाता है. लेकिन असल कहानी उस सफर की होती है जिसने उस संपत्ति को जन्म दिया. दिल्ली के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने छोटे स्तर से शुरुआत की. किसी ने गैरेज में कारोबार शुरू किया तो किसी ने एक छोटी कंपनी को वैश्विक ब्रांड में बदल दिया. यही वजह है कि उनकी कहानी केवल अमीरी की नहीं, बल्कि दूरदृष्टि और धैर्य की भी कहानी है.

गैरेज से शुरू हुआ सफर, आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में दबदबा

दिल्ली के सबसे संपन्न उद्योगपतियों में सबसे ऊपर शिव नादर का नाम आता है. उनका सफर इस बात का उदाहरण है कि एक छोटा स्टार्टअप भी समय के साथ वैश्विक कंपनी बन सकता है. कभी सीमित संसाधनों के साथ शुरू हुई उनकी टेक्नोलॉजी कंपनी आज देश की प्रमुख आईटी कंपनियों में गिनी जाती है. दिलचस्प बात यह है कि उनका कारोबार केवल मुनाफा कमाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शिक्षा और सामाजिक विकास में भी बड़ा योगदान देता है.

टेलीकॉम से लेकर एयरलाइन तक, दिल्ली के कारोबारियों का बड़ा प्रभाव

अगर आज करोड़ों भारतीय सस्ते मोबाइल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं या हवाई यात्रा पहले से अधिक सुलभ हुई है, तो इसके पीछे भी दिल्ली के कई बड़े कारोबारी समूहों की भूमिका है. टेलीकॉम क्षेत्र में सुनील भारती मित्तल का नाम प्रमुख है, जबकि विमानन क्षेत्र में इंटरग्लोब एविएशन के जरिए भाटिया परिवार ने देश के एविएशन सेक्टर को नई दिशा दी. इन उद्योगों ने न केवल अरबों रुपये का कारोबार खड़ा किया बल्कि लाखों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा किए.

खाने-पीने से लेकर दवाओं तक, हर घर में पहुंची इनकी कंपनियां

दिल्ली के कई बड़े उद्योगपतियों की कंपनियां ऐसी हैं जिनके उत्पाद लगभग हर भारतीय घर तक पहुंचते हैं. चाहे आयुर्वेदिक उत्पाद हों, पेंट्स हों, इलेक्ट्रिकल उपकरण हों या दवाइयां, इन कारोबारियों ने ऐसे ब्रांड बनाए हैं जो आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. यही कारण है कि उनकी सफलता केवल शेयर बाजार तक सीमित नहीं बल्कि उपभोक्ताओं के भरोसे से भी जुड़ी हुई है.

एक दिलचस्प सच, जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है

इन अरबपतियों की सूची में एक समान बात दिखाई देती है—ज्यादातर ने ऐसे क्षेत्रों को चुना जो लोगों की बुनियादी जरूरतों से जुड़े थे. आईटी, संचार, स्वास्थ्य, परिवहन, उपभोक्ता वस्तुएं और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में निवेश करके उन्होंने केवल अपनी संपत्ति नहीं बढ़ाई, बल्कि उन उद्योगों को भी मजबूत किया जो देश की आर्थिक वृद्धि की रीढ़ बने हुए हैं. यानी इनकी अमीरी का असर केवल उनके निजी जीवन तक सीमित नहीं है. इसका प्रभाव नौकरियों, निवेश, टैक्स संग्रह और आर्थिक गतिविधियों के रूप में पूरे देश पर पड़ता है.

आम लोगों के लिए इन कहानियों में क्या सीख छिपी है?

इन उद्योगपतियों की सफलता यह दिखाती है कि बड़ा कारोबार हमेशा बड़े संसाधनों से शुरू नहीं होता. कई बार सही समय पर लिया गया फैसला, बदलती जरूरतों को समझने की क्षमता और लगातार मेहनत ही सबसे बड़ी पूंजी साबित होती है. यही कारण है कि आज स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं के लिए ये कहानियां प्रेरणा का स्रोत बनती जा रही हैं. क्योंकि इनमें यह संदेश छिपा है कि सफलता का रास्ता अक्सर छोटे कदमों से ही शुरू होता है.

दिल्ली के ये उद्योगपति केवल संपत्ति के आंकड़ों की वजह से चर्चा में नहीं हैं. उनकी कंपनियों ने भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार और उपभोक्ता बाजार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. किसी का सफर गैरेज से शुरू हुआ तो किसी ने पारिवारिक कारोबार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. इनकी कहानियां बताती हैं कि असली दौलत केवल बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वह प्रभाव है जो किसी व्यक्ति का काम लाखों लोगों की जिंदगी पर छोड़ता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की 7 सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? यहां हर कोना लगता है किसी फिल्मी लोकेशन सा
भारत की 7 सबसे खूबसूरत यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं? यहां हर कोना लगता है किसी फिल्मी लोकेशन सा
एक साधारण पेड़ की कीमत जानते हैं आप? जानिए कैसे अकेला पेड़ लाखों रुपये का काम करता है
एक साधारण पेड़ की कीमत जानते हैं आप? जानिए कैसे अकेला पेड़ लाखों रुपये का होता है
India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने तीन बार किया ये कारनामा
India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, एक खिलाड़ी ने तीन बार किया ये कारनामा
India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीयों का दबदबा
India vs Afghanistan सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, लिस्ट में भारतीयों का दबदबा
डॉक्टर बनने का सपना देखते थे राजेश मेहता, फिर कैसे खड़ा कर दिया बिलियन डॉलर का ज्वेलरी बिजनेस? जानें कहां तक की है पढ़ाई-लिखाई
डॉक्टर बनने का सपना देखते थे राजेश मेहता, फिर कैसे खड़ा कर दिया बिलियन डॉलर का ज्वेलरी बिजनेस? जानें कहां तक की है पढ़ाई-लिखाई
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement