Viral Video: किसी भी तरीके से पॉपुलर होने की सनक लोगों को किस हद तक पहुंचा रही है, इसका नजारा तेलंगाना राज्य में देखने को मिला है. तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले में एक महिला अपनी कार को सड़क के बजाय अचानक रेलवे ट्रैक पर लेकर दौड़ पड़ी. रेलवे कर्मचारियों ने कार को ट्रैक पर दौड़ते हुए देखा तो उनमें हड़कंप मच गया. फौरन कंट्रोल रूम को सूचना दी गई, जिसके बाद उस ट्रैक पर चलने वाली कम से कम 15 ट्रेन को डायवर्ट या सस्पेंड कर दिया गया. किसी तरह महिला की कार को रुकवाया गया, लेकिन उसने बाहर आने से इंकार कर दिया. इसके बाद लोगों ने महिला को जबरन खींचकर कार से बाहर निकाला और पुलिस के हवाले कर दिया. कार के रेलवे ट्रैक पर तोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसे देखकर लोग बेहद हैरान हो रहे हैं.

उत्तर प्रदेश की बताई गई है महिला

34 साल की महिला ड्राइवर उत्तर प्रदेश की रहने वाली बताई गई है. वह अपनी किया सोनेट कार लेकर रेलवे ट्रैक पर उसे दौड़ा रही थी. उसके कार चलाने के दौरान के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं. महिला को कार रेलवे ट्रैक से हटाने के लिए कई जगह रेलवे स्टाफ ने सिग्नल दिए. पुलिसकर्मियों ने भी उसे कार रोकने के संकेत दिए, लेकिन उसने कार नहीं रोकी. बताया जा रहा है कि महिला ने करीब 7 किलोमीटर तक रेलवे ट्रैक पर कार चलाई है.

20 लोगों को पकड़कर खींचनी पड़ी कार से बाहर

तेलंगाना पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, महिला की कार जब किसी तरह रुकवाई गई तो उसे बाहर आने के लिए कहा गया, लेकिन उसने कार से बाहर निकलने से इंकार कर दिया. इसके बाद उसे कार से बाहर निकालने की कोशिश की गई. करीब 20 लोगों को मिलकर उसे कार से बाहर खींचना पड़ा.

