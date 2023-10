Viral Video: कॉलेज फंक्शन में मंच से छात्र ने बोला जय श्रीराम, भड़क उठीं प्रोफेसर, डांटकर भगाया

डीएनए हिंदी: Ghaziabad Viral Video- अब तक 'जय श्रीराम' के उद्घोष को लेकर भाजपा विरोधी दलों के नेताओं के भड़कने के ही नजारे दिखते रहे हैं, लेकिन एक कॉलेज में भी इसे लेकर हंगामा हो गया है. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक निजी कॉलेज में चल रहे फंक्शन के दौरान एक छात्र के मंच से जय श्रीराम कहने पर उसे डांट-फटकार कर मंच से उतार दिया गया. इस हंगामे का सबब बनीं एक महिला प्रोफेसर, जो छात्र के अपनी प्रस्तुति देने से पहले जय श्रीराम कहने से नाराज थीं. इसे लेकर छात्रों ने हंगामा कर दिया और कार्यक्रम बीच में ही रुक गया. हंगामा इतना बढ़ा कि पुलिस को बुलाना पड़ा. किसी प्रकार छात्रों को समझाबुझाकर शांत किया गया है. उधर, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिले के हिंदुवादी संगठन भी भड़क गए हैं. इन संगठनों ने कॉलेज प्रबंधन को प्रोफेसर को सस्पेंड नहीं करने पर प्रदर्शन की चेतावनी दी है.

कॉलेज के इंडक्शन प्रोग्राम में प्रस्तुति दे रहा था छात्र

NH-9 स्थित ABES College में इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा था. एक छात्र को जब मंच पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया गया तो पीछे से उसके दोस्तों ने पहले उसे जय श्रीराम बोलने के लिए कहा. छात्र ने उनकी बात मानकर मंच पर जय श्रीराम कहकर अपनी प्रस्तुति शुरू की, लेकिन इससे पहले ही वहां बैठी महिला प्रोफेसर नाराज हो गईं. उन्होंने छात्र को मंच से नीचे उतरने के लिए कहा. प्रोफेसर ने कहा कि कॉलेज के कल्चरल फंक्शन में यह अलाउड नहीं है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में दिख रहा है कि इसके बाद प्रोफेसर छात्र को डांटने लगती हैं. छात्र पहले उन्हें बताने की कोशिश करता है कि उसे यह बोलने के लिए कहा गया था. प्रोफेसर के नहीं सुनने पर छात्र मंच से नीचे उतर आता है.

Mamata Gautam, a teacher from ABES Engineering college in Ghaziabad expelled a student from stage for greeting audience with "Jai Shree Ram". The student was about to perform at the College Cultural Fest.



@ABESEC032 should explain Bharat me Jai Shree Ram nahi bolenge to kya… pic.twitter.com/kvN3NGVcQ0