Snake viral video: छत पर मंडरा रहा था 16 फीट का सांप, डरे हुए परिवार ने बनाया वीडियो

डीएनए हिंदी: Viral News Hindi- यदि आपके घर में छोटा सा भी सांप दिख जाए तो आपके होश उड़ जाते हैं, लेकिन यदि आपके घर की छत के ऊपर से 16 फीट लंबा सांप गुजरता दिखाई दे तो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में एक परिवार को इस डरावने अनुभव से उस समय गुजरना पड़ा, जब उन्होंने अपनी छत के ऊपर से रेंगते हुए 16 फीट लंबे विशाल अजगर को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते देखा. रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ा देने वाले इस दृश्य को उस परिवार के सदस्यों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर साझा कर दिया, जो बेहद वायरल (Snake Viral Video) हो गया है. लोग इस वीडियो (Viral Python Video) को देखकर हैरान भी हो रहे हैं और खौफजदा भी महसूस कर रहे हैं.

क्या दिख रहा है वीडियो में

एक घर के अंदर बहुत सारे लोग मौजूद हैं. वे अपनी छत के एक कोने से विशालकाय अजगर को बराबर में लगे बड़े पेड़ तक रेंगते हुए देख रहे हैं. वीडियो में एक बच्चे की आवाज भी सुनाई दे रही है, जो अजगर के अपनी गर्दन घुमाकर उनकी तरफ देखने पर डर के मारे चीख रहा है. एक महिला भी हैरानी और डर से चीखती दिख रही है. महिला कह रही है, यह जानलेवा है. पीछे से कोई दूसरा बोलता है, ये पागल हैं. है ना? इसके बाद अजगर अपनी पूंछ को भी छत से खींचकर थोड़ी देर के लिए पेड़ के पत्तों में दुबककर भीड़ को देखने लगता है. वीडियो में दिख रहा है कि इसके बाद अजगर दूसरे बड़े पेड़ की तरफ रेंगने लगता है और लोग उसका बैलेंस देखकर हैरान होते रहते हैं. इसके बाद वीडियो खत्म हो जाता है.

Only in Australia will you see a 5 meter long carpet python tree hopping in the suburbs



