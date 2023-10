Sidhu Moose Wala 295 Song: बुजुर्ग ने सारंगी पर बजाई धुन तो लोगों को याद आए सिद्धू मूसेवाला, देखें वायरल वीडियो

डीएनए हिंदी: सोशल मीडिया पर आए दिन कुछ-न-कुछ अजीबो-गरीब चीजें वायरल होती रहती हैं. यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए लोग पॉपुलर हो जाते हैं. कभी-कभी कुछ ऐसा सामने आता है जिसे देख सुनकर लोग भावुक हो जाते हैं. ऐसा ही चंडीगढ़ के एक वायरल वीडियो के साथ हुआ है. इसमें एक बुजुर्ग कलाकार सारंगी बजाते दिख रहे हैं. बुजुर्ग जिस गाने की धुन बजा रहे हैं, वह गाना दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का है जिसे देख मूसेवाला के फैंस इमोशनल हो गए.

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है. इसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति सारंगी पर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के गाने '295' की धुन बजा रहा है. बता दें कि यह सिद्धू मूसेवाला 'मूसेटेप' एल्बम का ही एक गाना है. यह वीडियो फैंस के बीच काफी पॉपुलर हुआ था.

'Salman Khan का हाल Sidhu Moosewala जैसा होगा', इन दिग्गज स्टार्स को मिल चुकी है खतरनाक धमकी, 2 की हुई हत्या

बता दें कि इस वीडियो को @SakoonSingh नाम के एक ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा, "सेक्टर 17, चंडीगढ़. क्या आप इस धुन को पहचानते हैं?"

Sector 17, Chandigarh. Can you guess the tune? pic.twitter.com/yyFyFrTK1L