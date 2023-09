बच्चे को कुत्ते ने काटा, बाप की गोद में तड़प-तड़पकर तोड़ा दम, सामने आया रूलाने वाला वीडियो

डीएनए हिंदी: Uttar Pradesh Viral Video- देश में हर तरफ आवारा कुत्तों का कहर फैला हुआ है, जो अब जानलेवा साबित हो रहा है. उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कुत्ते के काटने के कारण 14 साल के बच्चे की मौत हो गई है. बच्चे में रैबीज के लक्षण उभरने के बाद पिता उसे लेकर बड़े-बड़े अस्पतालों में भटकता रहा, लेकिन किसी ने भी इलाज नहीं किया. पिता बच्चे को बुलंदशहर में एक देशी वैद्य को दिखाकर वापस लौट रहा थे, लेकिन हालत ज्यादा बिगड़ने के कारण बच्चे ने एंबुलेंस के अंदर तड़प-तड़पकर अपने पिता की गोद में ही दम तोड़ दिया. बच्चे के तड़प-तड़पकर मरने और उसकी हालत देखकर बिलखते पिता का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है, जिसे देखकर आपकी भी आंखे भर आएंगी.

पड़ोसी के कुत्ते ने काटा था, बच्चे ने घर पर नहीं दी थी जानकारी

गाजियाबाद के विजयनगर थाना एरिया की चरण सिंह कॉलोनी में याकूब का परिवार रहता है. मजदूरी करने वाले याकूब के 14 साल के बेटे शाहवेज को करीब डेढ़ महीना पहले पड़ोस की एक महिला के कुत्ते ने काट लिया था. परिवार के मुताबिक, कुत्ता काटने की जानकारी शाहवेज ने घर पर नहीं दी थी, इस कारण उसे रैबीज का इंजेक्शन नहीं लगा था. याकूब ने मीडिया को बताया कि कक्षा-8 में पढ़ने वाले शाहवेज की तबीयत 1 सितंबर को अचानक बिगड़ गई. उसे पानी से डर लगने लगा और उसने खाना-पीना भी बंद कर दिया. उसमें कुत्ते जैसे लक्षण दिखने लगे.

If you can't vaccinate 🐕, then don't domestic one. Yesterday evening a 14-yr-old Shavez, died in his father's arm, as he did not inform his parents about dog bite, which he suffered more than a month ago due to negligence of his neighbour. #Ghaziabad #UttarPradesh pic.twitter.com/45wVyPw5nC