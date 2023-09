'चोर चोर ही रहेगा, बेचारी के हाथ से छाता छीन लिया' इस वीडियो ने बनवा दिया पाकिस्तानी पीएम का मजाक

डीएनए हिंदी: Pakistan News- पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुसीबत खत्म नहीं हो रही है. एकतरफ देश भयानक आर्थिक संकट से गुजर रहा है. दूसरी तरफ वे रोजाना किसी न किसी विवाद में फंस जाते हैं. फ्रांस के दौरे पर गए शहबाज शरीफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वे बारिश के दौरान अपने स्वागत के लिए खड़ी महिला अफसर का छाता ले लेते हैं. इसके चलते महिला अफसर भीग जाती है. लोगों ने इसे लेकर शहबाज को जहां सोशल मीडिया पर खरीखोटी सुनाई है. वहीं, उनका जमकर मजाक भी उड़ाया है. एक यूजर ने तो यहां तक लिख दिया कि चोर हमेशा चोर ही रहेगा.

फ्रांस की राजधानी पेरिस का है वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो फ्रांस की राजधानी पेरिस का है, जहां गुरुवार को शहबाज ने न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया था. इस कार्यक्रम के लिए जब शरीफ पहुंचे तो बारिश हो रही थी. सामने आए वीडियो में दिख रहा है कि कार से निकल रहे शरीफ को रिसीव कर रही फ्रांसीसी महिला अफसर बारिश के कारण हाथ में छाता पकड़े हुए है. लेडी अफसर प्रोटोकॉल के तहत छाते के साये में उन्हें भीगने से बचाकर अंदर लाने के लिए खड़ी थी. शहबाज ने बड़ी तेजी से लेडी अफसर के हाथ से छाता लिया और बिल्डिंग के अंदर चले गए. शहबाज की इस हरकत के कारण लेडी अफसर बारिश में बिना छाते रह जाती है और भीगते हुए अंदर जाती है. शहबाज की इसी हरकत पर सोशल मीडिया यूजर्स नाराज हो गए हैं.

PM of Pakistan Shehbaz Sharif insisted on holding the umbrella himself when a protocol officer received him at a summit hosted by the French president on Thursday. But his “good gesture” left the woman officer walking in the rain. ☔️ pic.twitter.com/8R50EvHy3j