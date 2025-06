इंडो-अमेरिकी प्रोफेसर राजेश्वरी अय्यर ने एयर इंडिया दुर्घटना के लिए भारत की आरक्षण नीतियों को जिम्मेदार ठहराकर ऑनलाइन बहस छेड़ दी है. ध्यान रहे अहमदाबाद में लंदन जा रहे एयर इंडिया विमान के साथ जो हुआ उससे 270 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी. भारत में अध्ययन करने वाली अय्यर ने एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से एयर ट्रैफिक कंट्रोल भूमिकाओं के लिए नौकरी की घोषणा पोस्ट की, जिसका शीर्षक था, 'यहां तक ​​कि 'एयर ट्रैफिक कंट्रोलर' के पद पर भी आरक्षण है. इसका मतलब है: भारत में, सुरक्षा से ज्यादा मुफ्तखोर महत्वपूर्ण हैं.'

बताते चलें कि राजेश्वरी अय्यर की यह पोस्ट लंदन जाने वाली फ्लाइट AI 171 के उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद आई है.

अय्यर ने यह भी कहा, 'भारतीय नागरिकों सहित, हमने कई ब्रिटिश नागरिकों को भी खो दिया है. विमान दुर्घटना में 241 लोग मारे गए. यह कितनी दयनीय व्यवस्था है.'

जबकि कई नेटिज़न्स ने उनका समर्थन किया, दूसरों ने कथित जातिगत पूर्वाग्रह और वैचारिक विचारों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय आपदा का लाभ उठाने के लिए उनकी आलोचना की.

Even the post of "Air Traffic Controller" has reservations. Means: In India Freeloaders are more important than Safety. Including Indian Citizens we lose many British citizens too, 241 died in plane crash. What a pathetic system pic.twitter.com/Yfrrupxukh

राजेश्वरी अय्यर की इस पोस्ट पर रियेक्ट करते हुए एक व्यक्ति ने X पर लिखा कि, 'यह दुर्घटना बोइंग ड्रीमलाइनर में खराबी के कारण हुई, जिसे यूएसए कंपनी द्वारा निर्मित किया गया था, जो थ्रस्ट के नुकसान के कारण हुई. चालक दल की कोई गलती नहीं है. इसलिए थोड़ा शांत रहें ...

एक अन्य व्यक्ति ने लिखा, 'सबसे पहले, कुछ भी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी. साथ ही, मैं यह भी चाहता हूं कि एक दिन ऐसे प्रतिभाशाली प्रवासी और अन्य 'प्रथम विश्व' देशों के प्राकृतिक नागरिक (चाहे माता-पिता के माध्यम से या स्वयं के माध्यम से) इस युवा भारतीय लोकतंत्र की खामियों को ठीक करें और यह सुनिश्चित करने की दिशा में काम करें कि यह वर्षों के औपनिवेशिक और पुराने विचारों और लूटपाट से बाहर निकले.'

कुछ इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने पिछले हवाई हादसों का भी हवाला दिया जिसमें गैर-आरक्षित श्रेणी के पेशेवर शामिल थे, और उनके इस दावे को चुनौती दी कि आरक्षण आधारित भर्ती इसके लिए जिम्मेदार है.

not sure about the exaction reason but, this reservation crap is straight up insanity.

We’re talking critical jobs like physicists, engineers, top admins.. going to people who score ZERO just cause they check a quota box. Zero.. like apply for da exam, scribble your name, and…