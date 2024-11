Shocking Video: भागमभाग की जिंदगी में स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही अब जानलेवा होती जा रही है. पूरी तरह फिट दिखने वाले इंसानों की भी खड़े-खड़े मौत हो रही है. ऐसी ही एक दुखद घटना महाराष्ट्र के पुणे में हुई है, जहां 35 साल का प्रोफेशनल क्रिकेटर पिच पर चौका लगाने के बाद अचानक ही मैदान में गिरकर मौत का शिकार हो गया. मैच को यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम किया जा रहा था, जिसके चलते क्रिकेटर की दुखद मौत का नजारा ऑन कैमरा रिकॉर्ड हो गया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पहली नजर में क्रिकेटर की मौत का कारण दिल का दौरा माना जा रहा है, लेकिन इसकी मेडिकली पुष्टि होना अभी बाकी है.

गरवारे स्टेडियम में हो रहा था मैच, पवेलियन लौटते समय हुई मौत

पुणे के गरवारे स्टेडियम में लकी बिल्डर्स एंड डवलपर्स और यंग इलेवन के बीच मैच खेला जा रहा था. इस मैच का यूट्यूब पर लाइव स्ट्रिमिंग चल रही थी. ओपनिंग बल्लेबाज के तौर पर उतरे 35 साल के इमरान पटेल ने एक गेंद पर जोरदार चौका लगाया. गेंद के बाउंड्री पार करने तक उन्होंने दौड़कर दो रन लिए. जब वह दोबारा बल्लेबाजी के लिए तैयार होने लगे तो अचानक उन्हें सीने और बाएं हाथ में दर्द महसूस हुआ. उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी अंपायरों को दी. अंपायरों ने दूसरी टीम को ऐतराज नहीं होने की स्थिति में उन्हें रिटायर होकर पवेलियन लौटने की सलाह दी. वायरल हो रहे वीडियो में इमरान अंपायर से बात करने के बाद दूसरी टीम के प्लेयर्स को अपनी समस्या बताते दिख रहे हैं. सबकी सहमति के बाद उन्हें पवेलियन लौटने की इजाजत दे दी गई. पवेलियन लौटते समय उनकी बीच मैदान में ही मौत हो गई.

बेहोश होकर जमीन पर गिरे और फिर नहीं उठे

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, पवेलियन लौटते समय इमरान अचानक बीच मैदान में ही बेहोश होकर गिर गए. यह देखकर अंपायर और बाकी प्लेयर्स दौड़कर उनके पास पहुंचे. उन्हें उठाकर तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई. उनके साथी खिलाड़ियों ने बताया कि इमरान बेहद फिट दिखाई देते थे और उन्हें खेलकूद से बेहद लगाव था. उनकी किसी तरह की कोई मेडिकल हिस्ट्री भी नहीं थी. उनकी मौत से हम सब शॉक्ड हो गए हैं.

