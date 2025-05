एक ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान के बीच गतिरोध अपने चरम पर हो और सीजफायर के बावजूद स्थिति तनावपूर्ण हो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर झूठे दावों की बाढ़ आ गई कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की हत्या कर दी गई है या उनके घर पर हमला किया गया है. ध्यान रहे कि खान को खून से लथपथ और गार्ड द्वारा ले जाए जाने वाला एक वीडियो व्हाट्सएप और एक्स पर वायरल हुआ. हालांकि, ये तमाम दावे झूठे हैं.

बताते चलें कि शेयर किया जा रहा फुटेज 2013 का है, जब लाहौर में एक चुनावी रैली में इमरान खान फोर्कलिफ्ट से गिरकर घायल हो गए थे. तमाम मीडिया आउटलेट्स ने उस समय रिपोर्ट की थी कि खान को मंच पर उठाते समय लगभग 15 फ़ीट नीचे गिरना पड़ा और उनके सिर पर चोट लग गई.

एक दशक से ज़्यादा पुराना होने के बावजूद, वीडियो फिर से सामने आया और इसे काफ़ी शेयर किया गया, ख़ास तौर पर व्हाट्सएप पर, जिससे कई लोगों को यह लगने लगा कि यह घटना अभी-अभी हुई है.

This Fake letter of Imran Khan's death is crazily viral on WhatsApp in India. pic.twitter.com/qQMrGsoU7S