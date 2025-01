Shocking Video: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में शामिल होकर पुण्य कमाने की इच्छा हर कोई कर रहा है. महाकुंभ स्नान के लिए पूरे देश से भारी भीड़ प्रयागराज पहुंच रही है. मंगलवार शाम तक महाकुंभ में 17 करोड़ लोग 15 दिन के अंदर स्नान कर चुके थे, जबकि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या होने के चलते एक ही दिन में 10 करोड़ लोगों के स्नान करने का अनुमान है. मौनी अमावस्या के लिए लोग दूर-दूर से प्रयागराज पहुंच रहे हैं. ऐसे में ट्रेनों में भारी भीड़ चल रही है. लोग किसी भी तरह ट्रेन में सवार होना चाहते हैं. यह चाहत मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के दो स्टेशनों पर उस समय भयंकर गुस्से में बदल गई, जब प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों के कोच के दरवाजों को अंदर बैठे यात्रियों ने नहीं खोला. छतरपुर और हरपालपुर स्टेशनों पर दरवाजे नहीं खुलने से नाराज भीड़ ने ट्रेनों पर जमकर पथराव कर दिया, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रहे हैं. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि आगे ऐसी घटना ना हो, उसके लिए प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों के रूट के स्टेशनों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी.

वायरल वीडियो में दिख रहा है लोगों का भारी गुस्सा

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे अलग-अलग वीडियो में स्टेशनों पर मौजूद भीड़ का गुस्सा भयंकर दिखाई दे रहा है. प्रयागराज जा रही स्पेशल ट्रेनों पर भीड़ जमकर पथराव कर रही है. साथ ही कई अन्य चीजों से भी ट्रेनों के कोच के शीशे तोड़ने की कोशिश करते हुए लोग वीडियोज में दिख रहे हैं. यह घटना सोमवार-मंगलवार की दरम्यानी रात 2 बजे की बताई जा रही है. PTI-Bhasha के मुताबिक, वीडियोज में लोग बुरी तरह चिल्लाते हुए. गुस्से में ट्रेन की बोगियों पर पत्थर फेंकते, उसके दरवाजों पर मारते हुए और उन्हें जबरदस्ती खोलने की कोशिश करते हुए भी देखा जा सकता है.

BREAKING: Special train carrying Mahakumbh devotees brutally attacked by a mob in Mahoba, UP.



The mob pelted stones and vandalised the train with the intention to kill the passengers.



The train was going from Jhansi to Prayagraj. pic.twitter.com/PkPfnKV8as