PM Modi touch Ravinder Singh Negi Feet: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव (Delhi Assembly Election 2025) के प्रचार के दौरान बुधवार को करतार नगर में भाजपा की रैली की. इस चुनावी रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने मंच पर सभी भाजपा प्रत्याशियों से मुलाकात की. इसी दौरान एक भाजपा प्रत्याशी ने मंच पर पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए तो पीएम मोदी ने उल्टा तीन बार उनके ही पैर छू लिए. पीएम मोदी को अपने से आधी उम्र के व्यक्ति के पैर छूता देखकर रैली में मौजूद सभी लोग अचरज में पड़ गए. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो गया है. इसके बाद लोग उस व्यक्ति के बारे में सर्च करने लगे हैं, जिसके पैर पीएम मोदी ने मंच पर छुए हैं. चलिए हम आपको इस बारे में बताते हैं.

पटपड़गंज सीट के प्रत्याशी के छुए पीएम ने पैर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली के मंच पर जिस प्रत्याशी के पैर छुए, वो पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ रहे रविंद्र सिंह नेगी (Who is Ravinder Singh Negi) हैं. वायरल वीडियो में दिख रहा है कि मंच पर प्रत्याशियों की पीएम से मुलाकात के दौरान जब रविंद्र सिंह नेगी (Ravinder Singh Negi) ने उनके पास पहुंचकर पैर छूने की कोशिश की. पीएम मोदी ने नेगी को पैर छूने से रोक दिया. इसके बाद पीएम मोदी खुद तीन बार रविंद्र सिंह नेगी के पैर छूते हुए दिख रहे हैं.

VIDEO | Delhi Elections 2025: PM Modi (@narendramodi) meets BJP candidates during 'Sankalp Rally' at Kartar Nagar.#DelhiElectionsWithPTI #DelhiElections2025



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/H3sM0z63h3