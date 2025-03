PM Modi Viral Video: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मॉरीशस पहुंचे हुए हैं, जिसे वहां रहने वाली भारतीय मूल की बहुसंख्य आबादी के कारण 'दूसरा हिन्दुस्तान' भी कहा जाता है. प्रधानमंत्री मोदी को मॉरीशस ने अपनी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा है. पीएम मोदी ने मॉरीशस की नेशनल-डे परेड के समारोह में भी अतिथि के तौर पर शिरकत की है. बुधवार को हुई इस परेड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें परेड के दौरान मंच पर बैठके पीएम मोदी अचानक खड़े होकर किसी को सैल्यूट करने लगते हैं. यह वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद देखा जा रहा है. क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे देश के नेशनल-डे की परेड में ऐसा क्यों किया और इस काम को क्यों भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला पल माना जा रहा है? चलिए हम आपको इस बारे में बताते हैं.

परेड थी मॉरीशस की, शामिल हुई भारतीय नेवी

दरअसल मॉरीशस नेशनल-डे परेड का आयोजन वहां के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किया जाता है. इस फंक्शन में मॉरीशस ने प्रधानमंत्री मोदी को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया था. पीएम मोदी मंच पर चीफ गेस्ट के तौर पर मॉरीशस के शीर्ष नेताओं के साथ खड़े हुए थे. इस दौरान मॉरीशस आर्मी के दस्ते परेड करते हुए जा रहे थे, जिन्हें पीएम मोदी महज एक गेस्ट के तौर पर देख रहे थे. तभी पीएम मोदी उस दस्ते को सैल्यूट करने लगे, जो सामने परेड करता हुआ जा रहा था. दरअसल यह दस्ता भारतीय नेवी (Indian Navy) का था. भारतीय नेवी का जहाज INS इम्फाल मॉरीशस में मौजूद है, जिसके जवानों की टुकड़ी को भी मॉरीशस की नेशनल-डे परेड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था. जब भारतीय नेवी के ये जवान परेड करते हुए मंच के सामने पहुंचे तो उनका राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते पीएम मोदी ने उनकी सलामी को सैल्यूट के जरिये स्वीकार किया.

Indian Naval Contingent from INS Imphal marches at the parade to celebrate the Mauritius Independence Day. Indian PM Modi is the chief guest. pic.twitter.com/h5qa7ikQx4