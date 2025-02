Viral Video: भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है. रोजाना हजारों ट्रेन करोड़ों लोगों को इधर से उधर पहुंचाती हैं. ट्रेन के अंदर यात्रियों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी टीटीई की होती है. कई बार ट्रेन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जिनके चलते ये टीटीई सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं. कई बार टीटीई के घूस लेने का वीडियो वायरल होता है, तो कई बार उनके साथ यात्रियों के बदतमीजी करने की घटना सोशल मीडिया पर सुर्खियां बन जाती हैं. अब फिर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक टीटीई अपना वीडियो बनाने से नाराज होकर ऐसा करने वाले को जेल की सजा के बारे में बता रहा है. इसे लेकर दोनों के बीच बहस होती दिखाई दे रही है. इस वीडियो पर बहुत सारे लोगों ने अपना रिएक्शन दिया है, जिनका कहना है कि यह घटना टीटीई के घूस लेने के विवाद में हुई है. हालांकि इस बात का कोई भी सबूत नहीं है और ना ही DNA Hindi इस दावे की पुष्टि कर रहा है.

क्या दिख रहा है वायरल वीडियो में

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर यह वीडियो 'घर के क्लेश' नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया है. वीडियो में दिख रहा है कि ट्रेन के अंदर एक टीटीई यात्रियों की पर्ची काट रहा है. यह पर्ची बेटिकट यात्रियों से जुर्माना वसूलते समय या ट्रेन के अंदर टिकट बनवाने वालों की काटी जाती है. पर्ची काटते हुए टीटीई की कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा है. टीटीई की नजर उस पर पढ़ती है तो वो नाराज हो जाता है. टीटीई ने वीडियो बनाने वाले से पूछा,'वीडियो बना रहा है?' जवाब में कहा गया कि हां बना रहा हूं. इस पर टीटीई और ज्यादा नाराज हो जाता है और टिकट बनाने से इंकार कर देता है.

'सात साल की कैद है इसकी सजा'

वीडियो में दिख रहा है कि टीटीई गुस्से में कहता है कि अब मैं टिकट नहीं बताऊंगा और तुम्हें अब मैं नीचे उतारूंगा. इसके बाद वह वीडियो बनाने वाले को ऐसा करने की सजा भी बताता है. टीटीई कहता है कि ऑनड्यूटी टीटीई की वीडियो बनाने पर 7 साल की सजा और 7 हजार रुपये का जुर्माना है. वीडियो बनाने वाला बहस करते हुए टीटीई से कहता है कि ऐसा किस जगह लिखा है. वीडियो बनाना मेरा हक है. जवाब में टीटीई उस पैसेंजर के पैसे वापस करते हुए कहता है कि यदि तुम्हे वीडियो बनाने का हक है तो अब मैं दिखाता हूं कि मेरा क्या हक है. यहीं पर वीडियो खत्म हो जाता है.

