Shocking Video: बुआ के बेटे से शादी पर मिली 'तालिबानी सजा', नवविवाहित जोड़े को बैल की जगह जोतकर चलवाया हल

Shocking Video: सामाजिक परंपराओं के खिलाफ एक महिला को अपनी बुआ के बेटे के साथ शादी कर लेने पर ऐसी सजा मिली है, जो मानवता को शर्मसार कर सकती है. नाराज ग्रामीणों ने नवविवाहित जोड़े को सरेआम सजा देने के लिए जबरन खेत में ले जाकर हल में बैलों की जगह जोत दिया. इसके बाद उनसे खेत में जुताई कराई गई है. यह शर्मनाक घटना ओडिशा के रायगढ़ जिले में हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. इस वीडियो को देखकर इंटरनेट दो हिस्सों में बंट गया है. बहुत सारे लोग ग्रामीणों के खिलाफ नाराज हो रहे हैं, जबकि कई लोग सामाजिक परंपराएं तोड़ने के लिए दी गई 'तालिबानी सजा' को सही भी ठहरा रहे हैं.

गांव से भागकर की थी शादी

रायगड़ा जिले में आदिवासी समुदाय के कांजामजोड़ी गांव निवासी लाका सारका (28) का अफेयर कोदिया सारका (31) के साथ चल रहा था. India Today की रिपोर्ट के मुताबिक, लाका रिश्ते में कोदिया के पिता की बहन यानी उसकी बुआ का बेटा है. दोनों के एक ही गौत्र क होने और आपस में रिश्ते में होने के चलते स्थानीय आदिवासी परंपराओं में उनका विवाह नहीं हो सकता था. इसके चलते वे कुछ दिन पहले घर छोड़कर भाग गए और शादी कर ली.

Odisha Couple Tied To Yoke, Forced To Plough Field For Marrying Against Village Customs.

The couple, from Kanjamajhira village, had recently married, but their union faced strong opposition from locals who deemed the relationship taboo. pic.twitter.com/ZQKhn0ylRv