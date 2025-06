बेंगलुरु के एक टेकी से स्विगी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव बने व्यक्ति ने अपनी दृढ़ता और दृढ़ भावना से इंटरनेट को प्रेरित किया है. बेंगलुरु के नितिन कुमार ने स्विगी डिलीवरी एजेंट पद्मनाभन एबास जो टेक उद्योग में 19 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले एक पूर्ण-स्टैक डेवलपर हैं, के साथ अपनी बातचीत के बारे में एक्स पर एक पावरफुल स्टोरी शेयर की है.

दिलचस्प ये कि जब कुमार ने उन्हें नौकरी की पेशकश की, तो पद्मनाभन ने विनम्रता से मना कर दिया क्योंकि उनके पास अपने व्यवसाय को फिर से पटरी पर लाने के लिए एक बड़ी योजना थी.

एक्स पर वायरल हो चुके अपने पोस्ट में कुमार ने कहा, 'मेरे स्विगी डिलीवरी पार्टनर ने आज रात मुझे यह दिया. श्री पद्मनाभन 19+ वर्षों के अनुभव वाले एक फुल-स्टैक डेवलपर हैं. उन्होंने एक बार एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाई थी. मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्हें नौकरी चाहिए. उन्होंने कहा, 'नहीं, बस अपने व्यवसाय को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा हूं.' चलो उन्हें वह मौका देते हैं जिसका वे हकदार हैं. इसे शेयर करें.'

My Swiggy delivery partner handed me this tonight.



Mr. Padmanaban is a full-stack developer with 19+ years of experience. He once ran a software company. I asked if he wanted a job. He said, “No, just trying to get my business back on track.”



Let’s get him the break he… pic.twitter.com/Gf2pvFDGe9