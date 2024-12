ट्रेंडिंग

New Year 2025: नए साल के साथ बदल जाएगी पीढ़ी, अब Gen Z-Alpha नहीं इस जनरेशन की होगी बात

What is Gen Beta in New Year 2025: नए साल को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का युग कहा जा रहा है, जिसमें तकनीक का स्तर बदल जाएगा. ऐसे में माना जा रहा है कि तकनीकी प्रगति वाले इस युग में नई ह्यमून जनरेशन की भी शुरुआत होगी.