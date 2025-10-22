FacebookTwitterYoutubeInstagram
ट्रेंडिंग

क्या हैं Quasi Moons? पृथ्वी का एक और चंद्रमा कैसे है NASA की बड़ी खोज?

नासा की नवीनतम खोज से पता चला है कि पृथ्वी का एक और चंद्रमा काफी समय से उसकी परिक्रमा कर रहा है. इस चंद्रमा को, जिसे अर्ध-चंद्रमा कहा जाता है, नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता.

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Oct 22, 2025, 10:02 PM IST

क्या हैं Quasi Moons? पृथ्वी का एक और चंद्रमा कैसे है NASA की बड़ी खोज?
जब हम अंतरिक्ष की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान आमतौर पर तारों, आकाश, सूर्य और चंद्रमा पर केंद्रित होता है. ये अंतरिक्ष अध्ययन के प्रमुख तत्व हैं जिनके बारे में आम जनता भी कुछ हद तक जानती है. अध्ययनों के अनुसार, चंद्रमा पिछले 4.5 अरब वर्षों से अंतरिक्ष में है. लेकिन अब तक की मान्यता और अध्ययनों के विपरीत, पृथ्वी के दो चंद्रमा हैं.

इसकी खोज हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने की है, जो उसके अनुसार 2038 तक पृथ्वी के साथ रहेगा.हवाई स्थित पैन-स्टार्स वेधशाला के विशेषज्ञों ने पिछले महीने पहली बार '2025 PN7' नामक एक 'अर्ध-चंद्रमा' के अस्तित्व की घोषणा की.

उन्होंने इसे एक क्षुद्रग्रह बताया जो 1960 के दशक से हमारे ग्रह के समान प्रक्षेप पथ पर सूर्य की परिक्रमा कर रहा है. यह टैग-अलॉन्ग केवल 19 मीटर (62 फीट) चौड़ा है और पृथ्वी जैसी कक्षाओं वाले छह अर्ध-चंद्रमाओं में से 'सबसे छोटा और सबसे कम स्थिर' है.

इसके बारे में आगे बताते हुए विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि चंद्रमा के विपरीत इसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, बल्कि केवल अच्छी दूरबीनों के माध्यम से ही देखा जा सकता है.

यह अर्ध-चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा होगा, लेकिन यह लंबे समय तक ग्रह से जुड़ा नहीं रहेगा क्योंकि यह गुरुत्वाकर्षण द्वारा उससे बंधा नहीं है और अंततः खुले अंतरिक्ष में वापस चला जाएगा.

अर्ध-उपग्रह की पहली खोज 1991 में हुई थी जब वैज्ञानिकों ने '1991 वीजी' की खोज की थी, जिसे किसी प्रकार का एलियन अन्वेषण माना गया था. तब से, अर्ध-उपग्रहों की कई खोजें हुई हैं जिससे वैज्ञानिकों को उनके बारे में और गहराई से जानकारी मिली है.

अब नवीनतम खोज के बाद, शोधकर्ताओं ने कहा, 'तीन दशक से भी अधिक समय बाद, अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि ऐसी वस्तुएं प्राकृतिक हैं और एक द्वितीयक क्षुद्रग्रह बेल्ट का निर्माण करती हैं जो उस क्षेत्र में स्थित है जिसमें पृथ्वी-चंद्रमा प्रणाली सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है.'

अर्ध-चंद्रमा की नवीनतम खोज के अनुसार, एक अन्य अर्ध-चंद्रमा इस चंद्रमा से भी अधिक समय से पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है. कामोआलेवा की पृथ्वी से संबंधित कक्षा लगभग 381 वर्षों तक चलती है.

क्या है अर्ध-चंद्रमा ?

ये अर्जुन नामक अंतरिक्ष पिंडों की एक अलग श्रेणी का हिस्सा हैं, जो हमारे ग्रह की सूर्य के चारों ओर की यात्रा के साथ तालमेल बिठाते हुए परिक्रमा करते हैं. 2025 PN7 की पृथ्वी से दूरियां  बहुत विस्तृत हैं - लगभग 2.8 मिलियन मील (4.5 मिलियन किमी) और 37 मिलियन मील (59 मिलियन किमी) के बीच.

इस नवीनतम खोज के सह-लेखक, मैड्रिड के कॉम्प्लूटेंस विश्वविद्यालय के कार्लोस डे ला फुएंते मार्कोस ने सितंबर में कहा था कि पृथ्वी जैसी कक्षाओं में ये अर्ध-चंद्रमा 'आश्चर्य से भरे' हैं.

]उन्होंने बताया कि यह नया अर्ध-चंद्रमा 'छोटा, धुंधला है और पृथ्वी से दृश्यता खिड़कियां अपेक्षाकृत प्रतिकूल हैं, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि यह इतने लंबे समय तक किसी का ध्यान नहीं गया.'

ध्यान रहे कि यह नवीनतम खोज हाल ही में AAS के रिसर्च नोट्स में प्रकाशित हुई थी.

