टिड्डा, मकड़ी, साही की खाल, बिल्ली का मीट... भारत में यहां रेस्टोरेंट में मिल रहा ऐसा खाना, उड़ जाएंगे आपके होश 

एलेक्स नाम के एक टूरिस्ट ने नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल का एक वीडियो शेयर किया, जो वायरल हो गया. इस वीडियो में एक रेस्टोरेंट का मेन्यू रेगुलर इंडियन डिश से बदलकर रेशम के कीड़े, घोंघे, मकड़ी, साही की खाल और बिल्ली का मीट था जिसे उसने 'सबसे क्रेज़ी मेन्यू' कहा.

हम बचपन से पढ़ते और सुनते हुए आ रहे हैं कि भारत विविधताओं और विशेषतओं का देश है. एक ऐसा देश, जहां चंद किलोमीटर की यात्रा बोली, भोजन और कल्चर बदल देती है. भारतीय भूभाग को समझने वाले तमाम एक्सपर्ट्स ऐसे हैं, जो इसे भारत की सुंदरता मानते हैं और शायद यही कारण है जिसके चलते तमाम विदेशी पर्यटक भारत के प्रति आकर्षित होते हैं. ऐसे में भारत यात्रा के दौरान यदि उन विदेशी पर्यटकों को अचरज या ये कहें कि आश्चर्य का सामना करना पड़े? यदि इस सवाल का जवाब खोजना हो तो हमें एलेक्स का रुख करना चाहिए.

इंडिया टूर पर आए और नागालैंड के हॉर्नबिल फेस्टिवल में गए एलेक्स ने अपनी एक मज़ेदार लेकिन दिलचस्प पोस्ट से इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. ध्यान रहे कि, 'फेस्टिवल ऑफ़ फेस्टिवल्स' के नाम से मशहूर, हॉर्नबिल हर साल अपनी आदिवासी संस्कृति, खाने, डांस और परंपराओं की शानदार झलक के साथ हज़ारों विज़िटर्स को खींचता है। लेकिन एलेक्स के लिए, सबसे खास बात कुछ ऐसी निकली जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी.

अपनी इंस्टाग्राम रील में, एलेक्स बताते हैं कि कैसे मेन्यू पहले बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, जिसमें पोर्क करी, बटर चिकन, दाल मखनी और दूसरी इंडियन डिशेज़ जैसी जानी-पहचानी डिशेज़ लिस्टेड थीं. कैमरा बोर्ड पर घुमाते हुए वह कहते हैं, 'यह सब बहुत नॉर्मल तरीके से शुरू हुआ था.' 'मैंने सोचा, ठीक है… कुछ भी क्रेज़ी नहीं है.'

कम्फर्ट फ़ूड से लेकर क्रीपी-क्रॉल्स तक

फिर ट्विस्ट तब आया, जैसे ही एलेक्स मेन्यू में और नीचे स्क्रॉल करते गए, लिस्ट अचानक एडवेंचरस हो गई जिसमें सिल्कवर्म लार्वा, घोंघे, टिड्डे, मकड़ियां, साही की खाल, और आखिर में, बिल्ली का मीट शामिल था. इस मेन्यू ने एलेक्स को हैरत में डाल दिया और उसने इस बात को स्वीकार किया कि, 'यह मेरी ज़िंदगी का सबसे क्रेज़ी मेन्यू है.'

मज़ाकिया लहज़े में, उसने आखिरी आइटम पर एक मज़ाकिया सीरियस सवाल भी पूछा, 'जो कोई भी बिल्ली खा रहा है, तुम ज़िंदगी में क्या कर रहे हो, यार?'

एलेक्स की यह क्लिप वायरल हो गयी है और इसपर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गयी है. इंटरनेट पर हजारों लोग हैरानी और मज़ाक के साथ बराबर रिएक्शन दिए हैं.

एक यूज़र ने लिखा, 'भारत के नॉर्थ-ईस्ट नागालैंड में आपका स्वागत है.' दूसरे यूज़र ने कमेंट किया, 'नागालैंड में, वे कुछ भी और सब कुछ खाते हैं. आप माओ या BOC मार्केट में जाकर देख सकते हैं कि वे क्या-क्या बेचते हैं. यह क्रेज़ी है!'

नागालैंड और नॉर्थ-ईस्ट में क्यों नॉर्मल हैं ये फ़ूड?

हालांकि एलेक्स का रिएक्शन एक बाहरी व्यक्ति के नज़रिए को दिखाता है, लेकिन मेन्यू में लिस्टेड खाना नागालैंड और पूरे भारत के नॉर्थ-ईस्ट में आदिवासी समुदायों की लंबे समय से चली आ रही खाने की परंपराओं को दिखाता है. सदियों से, इस इलाके की जनजातियां पेट भरने के लिए नेचर पर निर्भर रही हैं, कीड़ों और जंगली जानवरों को अनोखी चीज़ों की तरह नहीं बल्कि कल्चर से जुड़े, प्रोटीन से भरपूर खाने के सोर्स के तौर पर खाती रही हैं.

रेशम के कीड़े, टिड्डे और यहां तक कि मकड़ी जैसे कीड़े भी स्वादिष्ट माने जाते हैं और उनके न्यूट्रिशनल फायदों के लिए उनकी कीमत होती है. साही की खाल और घोंघे भी, स्थानीय संसाधनों, मौसम और पुराने रीति-रिवाजों की वजह से स्थानीय लोगों के खाने का हिस्सा हैं.

'आम भारतीय खाने में ऐसी चीज़ों से परहेज़ किया जाता है, लेकिन आदिवासी खाने की संस्कृति में इन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा माना जाता है. एलेक्स का हैरान होना हमें याद दिलाता है कि भारत के खाने की जगहें सच में कितनी अलग-अलग तरह की हैं.