बैग में सिलकर छिपा रखी थी 13 करोड़ की कोकीन, एयरपोर्ट पर खुल गई पोल, देखें वीडियो

डीएनए हिंदी: ड्रग्स तस्करी के आए दिन नए मामले सामने आते रहते हैं लेकिन तस्कर हर बार किसी-न-किसी नए तरीके के जरिए ड्रग्स ले जाने की कोशिश में एयरपोर्ट्स पर कस्टम विभाग द्वारा पकड़े जाते हैं. कभी कोई तस्कर बालों की विग के बीच ड्रग्स छिपाता है तो कोई पेट में. अब एक नया मामला मुंबई एयरपोर्ट (Mumbai International Airport) में से सामने आया है, जहां एक विदेशी महिला अपने डफल बैग में कोकीन लेकर पहुंच गई. कस्टम अधिकारियों ने सूझ-बूझ दिखाते हुए कोकीन की तस्करी (Cocaine Seized) का भंडाफोड़ कर दिया. वहीं महिला ने जिस तरह से बैग में कोकीन छिपाई थी, उसका एक वीडियो भी सामने आया है.

दरअसल, कस्टम विभाग ने मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर करीब 13 करोड़ रुपये की कीमत और वाली 1.3 किलोग्राम कोकीन जब्त की. इसके साथ ही बैग में छिपाकर कोकीन ले जा रही इस विदेशी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

कस्टम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विभाग ने एक महिला विदेशी नागरिक की तलाशी के दौरान 12.98 करोड़ रुपये मूल्य की 1.3 किलोग्राम कोकीन जब्त की है. बता दें कि कोकीन सीज होने का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कस्टम विभाग के अधिकारी महिला के डफल बैग में सिले कोकीन के पैकेट को चाकू से काटकर निकालते दिख रहे हैं.

#WATCH | Mumbai Airport Customs on July 1 seized around 1.3 Kg of Cocaine valued at Rs 12.98 cr from a foreign national. The contraband was concealed in a false cavity of a duffle bag. The passenger was arrested and further investigation is ongoing: Customs



(Video source: Mumbai… pic.twitter.com/NupF3Ccxqe