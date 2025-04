Inspiring Story: युवाओं की सोच जिंदगी को लेकर लगातार बदल रही है. ऐसे में पढ़े-लिखे युवा कुछ ऐसे फैसले ले रहे हैं, जो बेहद आश्चर्य में डाल देते हैं और कई बार दूसरों के लिए प्रेरणा भी बन जाते हैं. ऐसा ही एक काम उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के एक युवा कपल ने भी किया है. इटावा के खानपुर गांव के इस युवा कपल ने शादी के सात फेरों पर लिए जाने वाले सात वचनों के साथ ही एक और प्रण भी लिया है, जो दूसरों के लिए मिसाल कहा जा सकता है. दरअसल इस युवा कपल ने शादी के सात फेरों के दौरान मेडिकल रिसर्च के लिए अपनी देहदान करने की घोषणा की है. दोनों की यह घोषणा लोगों के बीच चर्चा का सबब बन गई है, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है.

19 अप्रैल को हुई थी इस कपल की शादी

इटावा जिले की भरथना तहसील के खानपुर गांव के रामपाल सिंह के बेटे अतुल यादव की शादी 19 अप्रैल को निवाड़ीकलां गांव की लवी यादव से हुई है. दोनों ने शादी के दौरान जयमाला के स्टेज पर सभी को अपने देहदान के फैसले की सूचना दी. उन्होंने बताया कि मरने के बाद उनके शव सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी को दान कर दिए जाएं ताकि मेडिकल रिसर्च के जरिये लोगों की बीमारियों का इलाज तलाशने में वे योगदान दे सकें.

