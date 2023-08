Viral Video: 'तेरे नाम' गाने पर कबाड़ी वाले ने ऐसे लगाए सुर, आवाज सुनकर आप भी हो जाएंगे फैन

डीएनए हिंदी: देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, सोशल मीडिया इसका जीता-जागता उदाहरण है. सोशल मीडिया आप हजारों वीडियो देख सकते हैं जहां लोगों में एक से एक टैलेंट आपको नजर आ जाएगा. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है. जिसमें एक कबाड़ी वाला बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की फिल्म 'तेरे नाम' का गाना गुनगुनाते नजर आ रहे है. शख्स जिस तरह से गाने में सुर लगा रहा है उसे सुनकर आप भी उसके टैलेंट के फैन हो जाएंगे.

इस वीडियो को खुद 'तेरे नाम फिल्म' के डारेक्टर एक्टर सतीश कौशिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, '20 साल बाद भी तेरे नाम के गाने की सार्वजनिक प्रशंसा. इस फिल्म पर गर्व है.'

ये भी पढ़ें- 61 साल से नहीं सोया ये शख्स, आंख बंद करने पर भी नहीं आती नींद, बताई चौंकाने वाली वजह

वीडियो को अब तक 99,000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. जबकि 28,00 के करीब लाइक्स मिल चुके हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स साइकिल रिक्शा पर कबाड़ा खरीदता घूम रहा है. उसके हाथ में एक माइक लगी हुई है. एक गली में जैसे ही वह पहुंचता तो तेरे नाम फिल्म का सॉन्ग गाने लग जाता है.

What a public adulation of the song from Tere Naam even after 20 years . Proud of this film pic.twitter.com/TkLnKaQJWe