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महाराष्ट्र में 'गैस' की बाढ़! पातालगंगा में तैरते दिखे 3000 सिलेंडर, तो मच गई लूट; सामने आया वायरल वीडियो

महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बाढ़ से एचपीसीएल प्लांट के 3000 एलपीजी सिलेंडर नदी में बह गए. सिलेंडर लूटने के लिए लोगों में मची होड़, प्रशासन ने दी खतरनाक चेतावनी. देखें वायरल वीडियो.

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Pragya Bharti

Updated : Jul 09, 2026, 04:11 PM IST

महाराष्ट्र में 'गैस' की बाढ़! पातालगंगा में तैरते दिखे 3000 सिलेंडर, तो मच गई लूट; सामने आया वायरल वीडियो

Image Credit: Twitter

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महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई दंग है. भारी बारिश और बाढ़ के कारण जिले में स्थित एचपीसीएल (HPCL) के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में पानी भर गया, जिसके परिणामस्वरूप वहां रखे करीब 3,000 एलपीजी सिलेंडर बहकर पातालगंगा नदी में जा गिरे.

नदी में बहते दिखे 3000 सिलेंडर

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर पानी के तेज बहाव के साथ बह रहे हैं. इस घटना ने आसपास के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और नदी में बहते सिलेंडर देखकर वहां अफरा-तफरी मच गई. इन सिलेंडरों में खाली और भरे हुए, दोनों तरह के सिलेंडर शामिल हैं.

सिलेंडर लूटने की होड़, प्रशासन ने दी चेतावनी

नदी में फ्री के सिलेंडर बहते देख लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में उतर गए. लोगों में सिलेंडर लूटने की ऐसी होड़ मची कि वे भारी बहाव के बीच उन्हें पकड़कर बाहर निकालने लगे.
हालांकि, प्रशासन ने इस स्थिति को बेहद गंभीर माना है. अधिकारियों का कहना है कि यह लापरवाही भारी पड़ सकती है. उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की है कि नदी में बहते किसी भी सिलेंडर को न छूएं और न ही उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश करें. अधिकारियों के अनुसार, इन सिलेंडरों में गैस मौजूद हो सकती है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा या विस्फोट हो सकता है. यह न केवल कानूनी रूप से गलत है, बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जानलेवा भी है.

ये भी पढ़ें- Useful Tricks: सिलेंडर में कितनी बची है गैस? इन आसान ट्रिक्स से मिनटों में चल जाएगा पता

सोशल मीडिया पर लोगों के रिएक्शन

फिलहाल, सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इस अजीबोगरीब और खतरनाक स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

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