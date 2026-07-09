महाराष्ट्र में 'गैस' की बाढ़! पातालगंगा में तैरते दिखे 3000 सिलेंडर, तो मच गई लूट; सामने आया वायरल वीडियो

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महाराष्ट्र के रायगढ़ में भारी बाढ़ से एचपीसीएल प्लांट के 3000 एलपीजी सिलेंडर नदी में बह गए. सिलेंडर लूटने के लिए लोगों में मची होड़, प्रशासन ने दी खतरनाक चेतावनी. देखें वायरल वीडियो.
महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले से एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर हर कोई दंग है. भारी बारिश और बाढ़ के कारण जिले में स्थित एचपीसीएल (HPCL) के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट में पानी भर गया, जिसके परिणामस्वरूप वहां रखे करीब 3,000 एलपीजी सिलेंडर बहकर पातालगंगा नदी में जा गिरे.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर पानी के तेज बहाव के साथ बह रहे हैं. इस घटना ने आसपास के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा और नदी में बहते सिलेंडर देखकर वहां अफरा-तफरी मच गई. इन सिलेंडरों में खाली और भरे हुए, दोनों तरह के सिलेंडर शामिल हैं.
#WATCH रायगढ़, महाराष्ट्र: बाढ़ के पानी में एक बॉटलिंग प्लांट से LPG सिलेंडर बहकर पातालगंगा नदी में चले गए; प्रशासन ने एक एडवाइज़री जारी की है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 9, 2026
(सोर्स: पुलिस इंस्पेक्टर, खालापुर) pic.twitter.com/WG6DxM4YC9
नदी में फ्री के सिलेंडर बहते देख लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में उतर गए. लोगों में सिलेंडर लूटने की ऐसी होड़ मची कि वे भारी बहाव के बीच उन्हें पकड़कर बाहर निकालने लगे.
हालांकि, प्रशासन ने इस स्थिति को बेहद गंभीर माना है. अधिकारियों का कहना है कि यह लापरवाही भारी पड़ सकती है. उन्होंने स्थानीय लोगों से अपील की है कि नदी में बहते किसी भी सिलेंडर को न छूएं और न ही उन्हें इकट्ठा करने की कोशिश करें. अधिकारियों के अनुसार, इन सिलेंडरों में गैस मौजूद हो सकती है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा या विस्फोट हो सकता है. यह न केवल कानूनी रूप से गलत है, बल्कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जानलेवा भी है.
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फिलहाल, सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है और लोग इस अजीबोगरीब और खतरनाक स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है.
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