ईरान पर जबरदस्त ताकत से हमला करेंगे-ट्रंप, 'युद्ध में शामिल होने का कोई इरादा नहीं'

क्या है 'Asymmetric' वॉर? जिसे अमेरिका-इजरायल के खिलाफ अपना रहा ईरान

क्या होता है 'Stone Man Syndrome'? राजस्थान में 9 साल के बच्चे का शरीर बन रहा पत्थर, कोई इलाज नहीं! 

कहीं 3 दिन की छुट्टी, कहीं एक्स्ट्रा सैलरी! दुनिया के इन 7 देशों में पीरियड पर खास सुविधा

भारत के पूरब में बसा है 'लिटिल ईरान', जानें क्यों कहा जाता है इसे शिया मुस्लिमों का गढ़

जब Mohammed Rafi ने 24 घंटे में रिकॉर्ड किए थे 5 सुपरहिट गाने, जानिए किन सितारों के बने थे आवाज

Patharchatta Leaves Benefits: पत्थरचट्टे के पत्तों में छिपा है कई बीमारियों का इलाज, सेवन करने पर मिलते हैं ये 5 बड़े फायदे

'आंच तेज़ रखने से खाना जल्दी नहीं बनेगा', कंपनी ने बताई ऐसी टेक्नीक, महीनों चलेगी गैस

एलपीजी की बढ़ती कीमतों के बीच गैस कंपनियों ने सिलेंडर को लंबे समय तक चलाने के खास टिप्स साझा किए हैं. सही बर्तनों का चुनाव और नीली लौ का ध्यान रखकर आप गैस की भारी बचत कर सकते हैं.

Pragya Bharti

Updated : Mar 13, 2026, 04:01 PM IST

'आंच तेज़ रखने से खाना जल्दी नहीं बनेगा', कंपनी ने बताई ऐसी टेक्नीक, महीनों चलेगी गैस

LPG Gas Cylinder Red Flame (Image: AI Generated)

आज के समय में रसोई गैस के बढ़ते दाम आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहे हैं. अक्सर देखा जाता है कि कई घरों में सिलेंडर उम्मीद से पहले ही खत्म हो जाता है. इसका मुख्य कारण गैस का रिसाव नहीं, बल्कि खाना पकाने के गलत तरीके होते हैं. एलपीजी वितरण कंपनियों ने कुछ ऐसी तकनीकों और आदतों के बारे में बताया है, जिन्हें अपनाकर आप अपने सिलेंडर की उम्र 25% से 30% तक बढ़ा सकते हैं.

कंपनी ने दिए महीनों गैस चलाने की टेक्निक

खाना बनाने के लिए High Flame ज़रूरी नहीं है. एक बार अगर पानी या कोई सब्ज़ी अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाती है तो आंच कम करके उसके आराम पकाया जा सकता है. अगर आप बॉइलिंग के बाद भी आंच बढ़ाकर रखते हैं तो उससे बेवजह एवॉपरेशन बढ़ता है और गैस की बेवजह खपत होती है.

आंच बढ़ाने से खाना बनाने की स्पीड नहीं बढ़ती. बॉइलिंग शुरू होने के बाद आप गैस को सिम करके, आप गैस बर्बाद किए बिना खाना बना सकते हैं. इस छोटी सी आदत को अपनाकर आप एनर्जी कंजर्वेशन में अपना योगदान देने के साथ, फ्यूल पर होने वाला खर्च घटा सकते हैं.

प्रेशर कुकर को अपना साथी बनाएं

कंपनियों के अनुसार, अगर आपके गैस बर्नर से निकलने वाली लौ का रंग नीला है, तो इसका मतलब है कि गैस पूरी तरह से जल रही है. लेकिन अगर लौ का रंग पीला या संतरी है, तो समझ लीजिए कि बर्नर में कार्बन जमा है और गैस बर्बाद हो रही है. ऐसे में तुरंत बर्नर की सफाई करें ताकि ईंधन की खपत कम हो.
प्रेशर कुकर को अपना साथी बनाएं. इससे गैस की खपत कम होगी. खुले बर्तन में खाना पकाने की तुलना में प्रेशर कुकर का उपयोग करने से लगभग 20% ईंधन की बचत होती है. जितना संभव हो, दाल, चावल और सब्जियां कुकर में ही पकाएं. इससे समय और गैस दोनों की बचत होगी. इसके अलावा, सामग्री को पहले से तैयार रखें.

भारत के पूरब में बसा है 'लिटिल ईरान', जानें क्यों कहा जाता है इसे शिया मुस्लिमों का गढ़
जब Mohammed Rafi ने 24 घंटे में रिकॉर्ड किए थे 5 सुपरहिट गाने, जानिए किन सितारों के बने थे आवाज
Patharchatta Leaves Benefits: पत्थरचट्टे के पत्तों में छिपा है कई बीमारियों का इलाज, सेवन करने पर मिलते हैं ये 5 बड़े फायदे
LPG Crisis: इंडक्शन पर भी बनेगी चूल्हे जैसी नर्म और फूली-फूली रोटियां, अपनाएं ये 5 टिप्स
6 Min 16 Sec के सिर्फ 1 गाने के लिए रिजेक्ट हुई थीं 105 ट्यून्स, 65 साल पुराने इस सॉन्ग का आज भी है क्रेज
Bad Habits Impact: जीवन का संतुलन से लेकर भाग्य तक को बिगाड़ देती हैं ये 3 आदतें, सुधार करने से मिलता है बड़ा मुकाम
Shukra Gochar 2026: शुक्र के गोचर से बढ़ेगी टेंशन, इन 3 राशियों के लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं आर्थिक और स्वास्थ्य समस्याएं
Papamochani Ekadashi 2026: इस माह कब है पापमोचनी एकादशी, जानें सही तारीख से लेकर शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व
Horoscope 12 March: इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
क्या सच में Black Magic शरीर को करता है कमजोर? जानिए किस अंग पर सबसे पहले होता है काले जादू का असर
