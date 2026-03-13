'आंच तेज़ रखने से खाना जल्दी नहीं बनेगा', कंपनी ने बताई ऐसी टेक्नीक, महीनों चलेगी गैस

एलपीजी की बढ़ती कीमतों के बीच गैस कंपनियों ने सिलेंडर को लंबे समय तक चलाने के खास टिप्स साझा किए हैं. सही बर्तनों का चुनाव और नीली लौ का ध्यान रखकर आप गैस की भारी बचत कर सकते हैं.

आज के समय में रसोई गैस के बढ़ते दाम आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहे हैं. अक्सर देखा जाता है कि कई घरों में सिलेंडर उम्मीद से पहले ही खत्म हो जाता है. इसका मुख्य कारण गैस का रिसाव नहीं, बल्कि खाना पकाने के गलत तरीके होते हैं. एलपीजी वितरण कंपनियों ने कुछ ऐसी तकनीकों और आदतों के बारे में बताया है, जिन्हें अपनाकर आप अपने सिलेंडर की उम्र 25% से 30% तक बढ़ा सकते हैं.

कंपनी ने दिए महीनों गैस चलाने की टेक्निक

खाना बनाने के लिए High Flame ज़रूरी नहीं है. एक बार अगर पानी या कोई सब्ज़ी अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाती है तो आंच कम करके उसके आराम पकाया जा सकता है. अगर आप बॉइलिंग के बाद भी आंच बढ़ाकर रखते हैं तो उससे बेवजह एवॉपरेशन बढ़ता है और गैस की बेवजह खपत होती है.

A high flame is not always necessary for efficient cooking. Once water or any dish reaches its boiling point, a low flame is enough to keep it boiling and cooking properly. Continuing with a high flame only increases evaporation and leads to unnecessary fuel consumption without… pic.twitter.com/gzyy3CJA3O — Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) March 13, 2026

आंच बढ़ाने से खाना बनाने की स्पीड नहीं बढ़ती. बॉइलिंग शुरू होने के बाद आप गैस को सिम करके, आप गैस बर्बाद किए बिना खाना बना सकते हैं. इस छोटी सी आदत को अपनाकर आप एनर्जी कंजर्वेशन में अपना योगदान देने के साथ, फ्यूल पर होने वाला खर्च घटा सकते हैं.

प्रेशर कुकर को अपना साथी बनाएं

कंपनियों के अनुसार, अगर आपके गैस बर्नर से निकलने वाली लौ का रंग नीला है, तो इसका मतलब है कि गैस पूरी तरह से जल रही है. लेकिन अगर लौ का रंग पीला या संतरी है, तो समझ लीजिए कि बर्नर में कार्बन जमा है और गैस बर्बाद हो रही है. ऐसे में तुरंत बर्नर की सफाई करें ताकि ईंधन की खपत कम हो.

प्रेशर कुकर को अपना साथी बनाएं. इससे गैस की खपत कम होगी. खुले बर्तन में खाना पकाने की तुलना में प्रेशर कुकर का उपयोग करने से लगभग 20% ईंधन की बचत होती है. जितना संभव हो, दाल, चावल और सब्जियां कुकर में ही पकाएं. इससे समय और गैस दोनों की बचत होगी. इसके अलावा, सामग्री को पहले से तैयार रखें.

