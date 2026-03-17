LPG Crisis पर लगेगा ब्रेक! होर्मुज पार कर आज भारत पहुंचेगा 'नंदा देवी' जहाज, अब नहीं होगी रसोई गैस की कमी

युद्धग्रस्त होर्मुज क्षेत्र में फंसे रहने के बाद एलपीजी टैंकर 'नंदा देवी' और कच्चे तेल का जहाज 'जग लाडकी' आज भारत पहुंच रहे हैं, जिससे देश में ईंधन आपूर्ति सुचारू होगी.

पश्चिमी फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य में जारी युद्ध जैसे हालातों के बीच भारत के लिए राहत भरी खबर आई है. कतर और यूएई से रवाना हुए भारतीय ध्वज वाले जहाज 'नंदा देवी' और 'जग लाडकी' तमाम बाधाओं को पार कर आज भारतीय बंदरगाहों पर लंगर डालेंगे. बंदरगाह, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इन जहाजों पर सवार सभी भारतीय नाविक पूरी तरह सुरक्षित हैं.

रसोई गैस का संकट होगा दूर

एलपीजी टैंकर 'नंदा देवी' कतर के रास लफान बंदरगाह से करीब 92,712 टन गैस लेकर रवाना हुआ था. मरीन ट्रैफिक के अनुसार, यह जहाज आज 17 मार्च की सुबह गुजरात के वडिनार पोर्ट पर पहुंचने वाला है. 'नंदा देवी' और इससे पहले पहुंचे 'शिवालिक' जहाज में मौजूद गैस की मात्रा भारत की पूरे एक दिन की रसोई गैस की जरूरत के बराबर है. इनके आने से बाजार में एलपीजी की किल्लत काफी हद तक कम हो जाएगी.

कच्चा तेल लेकर आ रहा 'जग लाडकी'

यूएई के फुजैराह बंदरगाह के पास हुए हमलों के बावजूद, कच्चे तेल का टैंकर 'जग लाडकी' सुरक्षित निकलने में कामयाब रहा. यह जहाज करीब 80,800 टन 'मुरबान कच्चा तेल' लेकर मुंदड़ा बंदरगाह पहुंच रहा है. मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश कुमार सिन्हा ने बताया कि इस जहाज पर तैनात 22 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और भारत सरकार क्षेत्र में फंसे अन्य 22 भारतीय जहाजों को निकालने के लिए निरंतर काम कर रही है.

होर्मुज जलडमरूमध्य में अब भी फंसे हैं कई जहाज

युद्धग्रस्त क्षेत्र होने के कारण होर्मुज स्ट्रेट में वर्तमान में 611 नाविकों के साथ 22 भारतीय ध्वज वाले जहाज फंसे हुए हैं. हालांकि, भारतीय अधिकारियों की सूझबूझ से जहाजों को प्राथमिकता के आधार पर निकाला जा रहा है.

शिवालिक: यह जहाज मुंदड़ा पहुंच चुका है और माल उतारने की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

जग प्रकाश: ओमान से गैसेलीन लेकर तंजानिया जा रहा यह जहाज 21 मार्च तक अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा.

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