LPG संकट से कोसों दूर है जबलपुर का ये गांव, जानें बिना Cylinder कैसे खाना बनाते हैं यहां के लोग

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LPG Crisis Solution in Jabalpur: जबलपुर का बंदरकोला गांव इन दिनों ऊर्जा आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रहा है. यहां के 50% घरों में लोग एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं करते हैं. गांव वाले इसके लिए एक देसी जुगाड़ लगाकर खाना बना रहे हैं, जिससे ग्रामीण LPG संकट और महंगाई से मुक्त हैं.
LPG Crisis Solution in Jabalpur: जब देश के कई हिस्सों में रसोई गैस यानी LPG की किल्लत और बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता जताई जा रही है, तब मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का बंदरकोला गांव सुकून की सांस ले रहा है. इस गांव ने बाहरी संसाधनों पर निर्भर रहने के बजाय अपने स्थानीय संसाधनों को अपनी ऊर्जा का मुख्य स्रोत बना लिया है. आज इस गांव की रसोई गैस सिलेंडर के भरोसे नहीं, बल्कि घर के पीछे लगे बायोगैस प्लांट से चल रही है.
इस हरित क्रांति की शुरुआत करीब 15 साल पहले गांव के पूर्व सरपंच अजय पटेल ने की थी. उन्होंने अपने घर में मात्र 12 हजार रुपए की लागत से पहला बायोगैस प्लांट लगवाया था. इसके सफल परीक्षण और फायदों को देखकर धीरे-धीरे पूरा गांव इस मुहिम से जुड़ गया. आज गांव के करीब 250 घरों में से 50 प्रतिशत घरों में निजी बायोगैस प्लांट लगे हुए हैं.
गांव की निवासी नीता पटेल और बसंती बाई बताती हैं कि बायोगैस का इस्तेमाल बेहद सरल और किफायती है.
पशुधन का उपयोग: जिन परिवारों के पास 3 से 5 गायें हैं, वे आसानी से पर्याप्त गैस बना लेते हैं.
बड़ी रसोई का समाधान: संयुक्त परिवारों में जहां रोजाना 10 से 18 लोगों का खाना बनता है, वहां भी यह गैस सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का पूरा भार उठाती है.
पाइपलाइन सप्लाई: बायोगैस प्लांट से सीधे किचन तक पाइपलाइन बिछाई गई है, जिससे चूल्हा जलाना बेहद आसान है.
बायोगैस प्लांट का लाभ केवल रसोई तक सीमित नहीं है. प्लांट से निकलने वाला अपशिष्ट (स्लरी) खेतों के लिए बेहतरीन जैविक खाद का काम करता है. इससे किसानों का रासायनिक खाद पर होने वाला खर्च कम हुआ है और मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ी है. इसी स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के लिए इस गांव को राष्ट्रपति पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है.
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