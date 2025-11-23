FacebookTwitterYoutubeInstagram
High BP ही नहीं, Low BP भी है खतरनाक, इन घरेलू उपायों से कंट्रोल में रहेगा Blood Pressure

IND vs SA 2nd Test: बुमराह से लेकर सिराज तक भारतीय गेंदबाज बुरी तरह फ्लॉप, गुवाहाटी टेस्ट में अफ्रीका का पलड़ा भारी

छत्तीसगढ़ में धर्म-परिवर्तन कानून हो सकता है लागू, चंगाई सभाओं पर रोक, सख्त सजा के अलावा जानिए और क्या होगा खास

परमाणु बम के हमले से तबाह हो जाएगी दुनिया, फिर भी जिंदा बच जाएगा आपके घर में मौजूद ये एकमात्र जीव

Smriti-Palash Love Story: 6 साल की मोहब्बत के बाद आज शादी कर रहा ये कपल, जानें कैसे शुरू हुई स्मृति-पलाश की लव स्टोरी?

Smriti Mandhana Wedding: आज शादी के बंधन में बंधेंगी स्मृति मंधाना, यहां देखें मेहंदी से लेकर हल्दी सेरेमनी तक की खूबसूरत तस्वीरें

अगला क्या... ओपन सर्जरी? शादी में मेहमानों को चढ़ाई जा रही IV ड्रिप! वायरल ट्रेंड पर उठे सवाल

IV Drip Bar: इन दिनों सोशल मीडिया पर डेस्टिनेशन वेडिंग का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मेहमानों को IV ड्रिप लगवाते हुए देखा गया और वो भी शादी की थकान और हैंगओवर दूर करने के लिए. वीडियो के वायरल होने के बाद से इसकी सुरक्षा, कानूनीता और मेडिकल जोखिमों पर सवाल उठने लगे हैं. 

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Nov 23, 2025, 01:45 PM IST

Viral Video of Wedding Guests on IV Drips: अक्सर लोग शादियों में शान-शौकत, थीम और भव्य व्यवस्थाओं के लिए लाखों खर्च कर देते हैं. शादियों की अलग-अलग थीम और भव्य व्यवस्थाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी होता रहता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर डेस्टिनेशन वेडिंग का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मेहमानों को IV ड्रिप लगवाते हुए देखा गया और वो भी थकान और हैंगओवर दूर करने के लिए. सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने हलचल मचा दी है. लोग इसकी सुरक्षा, कानूनीता और मेडिकल जोखिमों पर सवाल उठा रहे हैं. 

इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो

इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस वीडियो में मेहमान सोफों पर आराम से बैठे हुए हैं, उनके हाथ में ग्लास या प्लेट की जगह हाथों में लगी IV ड्रिप लगी हुई है. शादी में पूलसाइड पर एक IV ड्रिप बार लगा हुआ दिख रहा है, जहां मेहमान विटामिन-इन्फ्यूजन ले रहे हैं. देखें वीडियो...

 

यह वीडियो @skulptedbykan इंस्टा पेज पर शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा है डेस्टिनेशन वेडिंग में… निम्बू पानी की जगह पूलसाइड पर असली IV बार. दरअसल, अब कई शादियों में देर रात तक चलने वाली पार्टियों और शराब सेवन के कारण इन IV बार को “हैंगओवर क्योर” के रूप में पेश किया जा रहा है.

क्या है IV ड्रिप क्या है?

IV ड्रिप यानी इंट्रावीनस ड्रिप एक तरीका है, जिसकी मदद से तरल, दवा या पोषक तत्वों को सीधे नस में दिए जाता है. इसके लिए एक छोटी सी ट्यूब लगाई जाती है, जिसे कैनुला कहते हैं. शादी या पार्टी में लगाए जाने वाले IV ड्रिप बार में दावा किया जाता है कि इनमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सिडेंट मिलाए जाते हैं, जो तुरंत एनर्जी और स्किन ग्लो देते हैं. 

IV ड्रिप क्यों लगाए जाते हैं? 

भारतीय शादियां किसी  मैराथन से कम नहीं है. एक के बाद एक रस्म, भागदौड़, रात दिन चलने वाला जश्न घर-परिवार के लोगों और शादि में शामिल होने वाले मेहमानों को थका देता है. शादियों में ये IV ड्रिप बार 'हैंगओवर रिलीफट और 'क्विक वेलनेस बूस्ट' के नाम पर लगाए जा रहे हैं. हालांकि, ये कोई नया नहीं है. 

भारत में इसका चलन पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा है.  फैशन इन्फ्लुएंसर अलाना पांडे ने 2023 में अपनी शादी में मुंबई में IV ड्रिप स्टेशन लगवाया था. जिसका मकसद था मेहमानों को हाइड्रेशन (Hydration) और एनर्जी बूस्ट (Energy Boost) प्रदान करना. 

क्विक वेलनेस बूस्ट या फिर रिस्की ट्रेंड?

डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि बिना मेडिकल सुपरविजन के IV ड्रिप लेना खतरनाक हो सकता है, खासतौर से किसी होटल या पार्टी स्पॉट पर. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक IV ड्रिप का उपयोग आमतौर पर केवल तभी किया जाना चाहिए, जब यह चिकित्सकीय रूप से आवश्यक हो. जैसे गंभीर निर्जलीकरण, अस्पताल में उपचार या विशिष्ट चिकित्सा स्थितियों में.

इस वायरल ट्रेंड पर उठे सवाल 

कुछ लोग इसे आधुनिक सुविधा बता रहे हैं, वहीं ज्यादातर यूज़र्स का कहना है कि यह स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है. इसको लेकर एक यूजर ने लिखा कि कितना भी ग्लोरिफाई कर दो… ये कूल नहीं है. हैंगओवर शरीर का सिग्नल है और इसे इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए. वहीं एक यूजर ने मज़ाक में कहा कि बहुत कूल हो गया… अब अगला क्या... ओपन सर्जरी?

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से


 

High BP ही नहीं, Low BP भी है खतरनाक, इन घरेलू उपायों से कंट्रोल में रहेगा Blood Pressure
IND vs SA 2nd Test: बुमराह से लेकर सिराज तक भारतीय गेंदबाज बुरी तरह फ्लॉप, गुवाहाटी टेस्ट में अफ्रीका का पलड़ा भारी
छत्तीसगढ़ में धर्म-परिवर्तन कानून हो सकता है लागू, चंगाई सभाओं पर रोक, सख्त सजा के अलावा जानिए और क्या होगा खास
अगला क्या... ओपन सर्जरी? शादी में मेहमानों को चढ़ाई जा रही IV ड्रिप! वायरल ट्रेंड पर उठे सवाल
हर पुरुष को नियमित रूप से करवाने चाहिए ये 4 हेल्थ टेस्ट! वरना... कभी भी जिंदगी छोड़ देगी हाथ
परमाणु बम के हमले से तबाह हो जाएगी दुनिया, फिर भी जिंदा बच जाएगा आपके घर में मौजूद ये एकमात्र जीव
Smriti-Palash Love Story: 6 साल की मोहब्बत के बाद आज शादी कर रहा ये कपल, जानें कैसे शुरू हुई स्मृति-पलाश की लव स्टोरी?
Smriti Mandhana Wedding: आज शादी के बंधन में बंधेंगी स्मृति मंधाना, यहां देखें मेहंदी से लेकर हल्दी सेरेमनी तक की खूबसूरत तस्वीरें
कौन है शाही दुल्हन नेत्रा मंटेना का दूल्हा वामसी गदिराजू? जिनकी शादी में जूनियर ट्रंप से लेकर जस्टिन बीबर तक उदयपुर पहुंचे हैं
नेत्रा मंटेना की शाही शादी की तुलना अंबानी परिवार से क्यों की जा रही है? जानें बिग फैट वेडिंग का वेन्यू से मेन्यू तक सबकुछ
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
