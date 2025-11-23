अगला क्या... ओपन सर्जरी? शादी में मेहमानों को चढ़ाई जा रही IV ड्रिप! वायरल ट्रेंड पर उठे सवाल

IV Drip Bar: इन दिनों सोशल मीडिया पर डेस्टिनेशन वेडिंग का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मेहमानों को IV ड्रिप लगवाते हुए देखा गया और वो भी शादी की थकान और हैंगओवर दूर करने के लिए. वीडियो के वायरल होने के बाद से इसकी सुरक्षा, कानूनीता और मेडिकल जोखिमों पर सवाल उठने लगे हैं.

Viral Video of Wedding Guests on IV Drips: अक्सर लोग शादियों में शान-शौकत, थीम और भव्य व्यवस्थाओं के लिए लाखों खर्च कर देते हैं. शादियों की अलग-अलग थीम और भव्य व्यवस्थाओं का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी होता रहता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर डेस्टिनेशन वेडिंग का एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मेहमानों को IV ड्रिप लगवाते हुए देखा गया और वो भी थकान और हैंगओवर दूर करने के लिए. सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने हलचल मचा दी है. लोग इसकी सुरक्षा, कानूनीता और मेडिकल जोखिमों पर सवाल उठा रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो

इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे इस वीडियो में मेहमान सोफों पर आराम से बैठे हुए हैं, उनके हाथ में ग्लास या प्लेट की जगह हाथों में लगी IV ड्रिप लगी हुई है. शादी में पूलसाइड पर एक IV ड्रिप बार लगा हुआ दिख रहा है, जहां मेहमान विटामिन-इन्फ्यूजन ले रहे हैं. देखें वीडियो...

यह वीडियो @skulptedbykan इंस्टा पेज पर शेयर किया गया है. कैप्शन में लिखा है डेस्टिनेशन वेडिंग में… निम्बू पानी की जगह पूलसाइड पर असली IV बार. दरअसल, अब कई शादियों में देर रात तक चलने वाली पार्टियों और शराब सेवन के कारण इन IV बार को “हैंगओवर क्योर” के रूप में पेश किया जा रहा है.

क्या है IV ड्रिप क्या है?

IV ड्रिप यानी इंट्रावीनस ड्रिप एक तरीका है, जिसकी मदद से तरल, दवा या पोषक तत्वों को सीधे नस में दिए जाता है. इसके लिए एक छोटी सी ट्यूब लगाई जाती है, जिसे कैनुला कहते हैं. शादी या पार्टी में लगाए जाने वाले IV ड्रिप बार में दावा किया जाता है कि इनमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सिडेंट मिलाए जाते हैं, जो तुरंत एनर्जी और स्किन ग्लो देते हैं.

IV ड्रिप क्यों लगाए जाते हैं?

भारतीय शादियां किसी मैराथन से कम नहीं है. एक के बाद एक रस्म, भागदौड़, रात दिन चलने वाला जश्न घर-परिवार के लोगों और शादि में शामिल होने वाले मेहमानों को थका देता है. शादियों में ये IV ड्रिप बार 'हैंगओवर रिलीफट और 'क्विक वेलनेस बूस्ट' के नाम पर लगाए जा रहे हैं. हालांकि, ये कोई नया नहीं है.

भारत में इसका चलन पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा है. फैशन इन्फ्लुएंसर अलाना पांडे ने 2023 में अपनी शादी में मुंबई में IV ड्रिप स्टेशन लगवाया था. जिसका मकसद था मेहमानों को हाइड्रेशन (Hydration) और एनर्जी बूस्ट (Energy Boost) प्रदान करना.

क्विक वेलनेस बूस्ट या फिर रिस्की ट्रेंड?

डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि बिना मेडिकल सुपरविजन के IV ड्रिप लेना खतरनाक हो सकता है, खासतौर से किसी होटल या पार्टी स्पॉट पर. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक IV ड्रिप का उपयोग आमतौर पर केवल तभी किया जाना चाहिए, जब यह चिकित्सकीय रूप से आवश्यक हो. जैसे गंभीर निर्जलीकरण, अस्पताल में उपचार या विशिष्ट चिकित्सा स्थितियों में.

इस वायरल ट्रेंड पर उठे सवाल

कुछ लोग इसे आधुनिक सुविधा बता रहे हैं, वहीं ज्यादातर यूज़र्स का कहना है कि यह स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है. इसको लेकर एक यूजर ने लिखा कि कितना भी ग्लोरिफाई कर दो… ये कूल नहीं है. हैंगओवर शरीर का सिग्नल है और इसे इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए. वहीं एक यूजर ने मज़ाक में कहा कि बहुत कूल हो गया… अब अगला क्या... ओपन सर्जरी?



