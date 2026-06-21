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योग ने भारत को कैसे बनाया 'विश्व गुरू'? Gen Z से सैन्य शक्ति तक, जानें दुनिया को इंफ्लुएंस करने वाले इस 'सुपरपावर' की ताकत

योग का सफर प्राचीन ऋषियों की गुफाओं से निकलकर आज के डिजिटल ऐप्स और दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्रों तक पहुंच चुका है. ऐसे में हम कह सकते हैं कि भारत का यह प्राचीन विज्ञान आज के आधुनिक और तनावपूर्ण युग में भी उतना ही पावरफुल है.

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Pragya Bharti

Updated : Jun 21, 2026, 03:37 PM IST

योग ने भारत को कैसे बनाया 'विश्व गुरू'? Gen Z से सैन्य शक्ति तक, जानें दुनिया को इंफ्लुएंस करने वाले इस 'सुपरपावर' की ताकत

Image Credit: AI

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  • योग मानसिक तनाव कम करने और बीमारियों से बचाता है
  • भारतीय सेना कठिन परिस्थितियों में शारीरिक और मानसिक संतुलन के लिए योग अपनाती है
  • एआई ऐप्स और सोशल मीडिया के जरिए योग युवाओं की पहली पसंद है

आज के दौर में योग सिर्फ एक व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक संपूर्ण विज्ञान बन चुका है. स्वास्थ्य से लेकर युद्ध दौर तक, योग ने हर जगह अपनी एक अलग पहचान बनाई है. आजकल इस सुपर पावर का ट्रेंड इतना बढ़ गया है कि ये Gen Z की नई पसंद बन चुका है. आइए जानते हैं कि आधुनिक विश्व में योग कैसे अपनी जड़ें फैला रहा है.

योग और विज्ञान: क्या कहती है आधुनिक रिसर्च?

एम्स (AIIMS) जैसे बड़े चिकित्सा संस्थानों और वैश्विक शोधकर्ताओं ने योग पर व्यापक अध्ययन किए हैं. इससे यह पता चलता है कि योग शरीर के लिए कितना लाभदायक है. 

मानसिक स्वास्थ्य और तनाव: वैज्ञानिक अध्ययनों से स्पष्ट है कि योग शरीर में 'कोर्टिसोल' (तनाव हार्मोन) के स्तर को कम करता है. यह डिप्रेशन और एंग्जायटी को प्रबंधित करने में एक सहायक थेरेपी के रूप में उभर रहा है.

लाइफस्टाइल बीमारियां: हृदय रोग, मधुमेह और हाइपरटेंशन जैसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों में योग का अभ्यास महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

कॉग्निटिव हेल्थ और एजिंग: योग न केवल मांसपेशियों की लचीलापन बढ़ाता है, बल्कि यह मस्तिष्क की कार्यक्षमता को बढ़ाकर उम्र बढ़ने के साथ होने वाली याददाश्त की समस्याओं को कम करने में भी मदद करता है.

'सियाचिन से पनडुब्बियों तक': योग का सैन्य महत्व

Yoga

भारतीय सशस्त्र बल जैसे- थल सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए योग अनुशासन का पर्याय है. सियाचिन जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्रों में, जहां तापमान शून्य से नीचे रहता है, सैनिक मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए योग का सहारा लेते हैं.
इसके अलावा, सीमित स्थान वाली पनडुब्बियों और युद्धपोतों पर तैनात नौसैनिकों के लिए योग तनाव प्रबंधन और मानसिक दृढ़ता का सबसे बड़ा साधन है. यह उनके दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है.

Gen Z को कैसे लुभा रहा है योग?

युवा पीढ़ी अब योग को एक डिजिटल और तकनीकी रूप में अपना रही है.
एआई-पावर्ड वेलनेस: आज बाज़ार में 'Yoga AI' जैसे ऐप्स मौजूद हैं जो रीयल-टाइम पोज़ करेक्शन और व्यक्तिगत फिटनेस रूटीन प्रदान करते हैं.
डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स: सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से योग को 'ट्रेंडी' बनाया जा रहा है, जिससे युवाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है. योग अब एक 'कूल' और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल विकल्प के रूप में देखा जा रहा है.

योग ने भारत को कैसे दी नई पहचान?

योग भारत की 'सॉफ्ट पावर' का सबसे बड़ा स्तंभ बन चुका है. जिस तरह दक्षिण कोरिया ने 'के-पॉप' और जापान ने 'एनीमे' के जरिए दुनिया को प्रभावित किया, उसी तरह भारत ने भी योग के माध्यम से अपनी वैश्विक पहचान मजबूत की है.
संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को 'अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस' घोषित करना भारत की कूटनीतिक जीत है. यह भारत को एक 'विश्व गुरु' के रूप में स्थापित करता है, जो दुनिया को स्वास्थ्य और शांति का मार्ग दिखा रहा है. यह बिना किसी राजनीतिक दबाव के, संस्कृति और शांति के आधार पर वैश्विक प्रभाव डालने की भारत की एक अनूठी रणनीति है.

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