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75 घर और 51 IAS-IPS: इस छोटे से गांव ने तोड़ दी महंगी कोचिंग की धारणा, लोग कहते हैं 'अफसरों की फैक्ट्री'

The village that produces IAS officers; क्या सिर्फ बड़े शहर और महंगी कोचिंग ही UPSC में सफलता दिला सकते हैं? उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव इस धारणा को चुनौती देता है. महज 75 घरों वाले इस गांव से 50 से ज्यादा IAS-IPS अधिकारी निकल चुके हैं, जो अपने आप में एक अनोखा रिकॉर्ड है.

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ऋतु सिंह

Updated : Jun 05, 2026, 08:48 AM IST

75 घर और 51 IAS-IPS: इस छोटे से गांव ने तोड़ दी महंगी कोचिंग की धारणा, लोग कहते हैं 'अफसरों की फैक्ट्री'

अफसरों की फैक्ट्री बना ये गांव (फोटो एआई)

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UPSC Success Story:  भारत में हर साल लाखों युवा यूपीएससी परीक्षा में शामिल होते हैं. दिल्ली, हैदराबाद या बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के प्रतिष्ठित कोचिंग केंद्रों में लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी आईएएस अधिकारी बनना आसान काम नहीं है.  क्या आईएएस बनने के लिए बड़े शहर, महंगी कोचिंग और लाखों रुपये जरूरी हैं? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं, तो एक छोटा सा गांव आपकी पूरी सोच बदल सकता है. यहां सफलता किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि पूरी पीढ़ी की आदत बन चुकी है.

उत्तर प्रदेश के माधोपट्टी गांव की कहानी आज पूरे देश में चर्चा का विषय है. महज 75 घरों वाले इस गांव ने अब तक 50 से ज्यादा आईएएस और आईपीएस अधिकारी दिए हैं. सवाल यह है कि आखिर यहां ऐसा क्या अलग है, जो बड़े शहर भी नहीं कर पा रहे?

जहां सपने नहीं, करियर ‘नॉर्मल’ है

भारत में ज्यादातर युवाओं के लिए सिविल सेवा एक कठिन सपना होती है. लेकिन माधोपट्टी में यह सपना नहीं, बल्कि एक सामान्य करियर ऑप्शन बन चुका है. यहां का माहौल ही ऐसा है कि बच्चे बचपन से अधिकारियों को देखते हुए बड़े होते हैं. उनके लिए डीएम या एसपी बनना कोई “बड़ी बात” नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक लक्ष्य है. यही मानसिकता उन्हें बाकी जगहों से अलग बनाती है.

महंगी कोचिंग नहीं, ‘गाइडेंस कल्चर’ है असली ताकत

दिल्ली या हैदराबाद जैसे शहरों में जहां छात्र लाखों रुपये कोचिंग पर खर्च करते हैं, वहीं इस गांव में सफलता का मॉडल बिल्कुल अलग है. यहां न बड़े कोचिंग सेंटर हैं, न एसी लाइब्रेरी. इसके बजाय, गांव के अनुभवी अधिकारी ही मेंटर की भूमिका निभाते हैं. वे अपने अनुभव, रणनीति और गलतियों से सीख देकर अगली पीढ़ी को तैयार करते हैं. इसका सीधा असर यह होता है कि छात्रों को सही दिशा मिलती है, बिना अनावश्यक खर्च के.

एक परिवार से शुरू हुआ सिलसिला, अब बन गया आंदोलन

इस गांव की सबसे दिलचस्प कहानी एक ही परिवार से जुड़े चार भाइयों की है, जिन्होंने आईएएस बनकर पूरे गांव को प्रेरित किया. विनय कुमार सिंह और उनके भाइयों की सफलता ने यहां एक नई सोच पैदा की “अगर वे कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं?” यही सोच धीरे-धीरे पूरे गांव में फैल गई और अब यह एक तरह का सामाजिक आंदोलन बन चुका है, जहां हर पीढ़ी अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने में लगी है.

100 साल पुरानी जड़ें, आज भी उतनी ही मजबूत

माधोपट्टी की सफलता अचानक नहीं आई. इसकी शुरुआत 1914 में हुई, जब मुस्तफा हुसैन ने सिविल सेवा में जगह बनाई. उसके बाद यह सिलसिला कभी रुका नहीं. आजादी के बाद भी यहां से लगातार अधिकारी निकलते रहे, और हर नई सफलता ने गांव के बच्चों के आत्मविश्वास को और मजबूत किया. यह दिखाता है कि सही माहौल और निरंतरता मिल जाए, तो छोटे स्थान भी बड़े परिणाम दे सकते हैं.

असली सीख जो हर छात्र के काम आएगी

इस गांव की कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं, एक बड़ा सबक भी देती है. सफलता सिर्फ संसाधनों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि सही माहौल, मार्गदर्शन और मानसिकता पर ज्यादा निर्भर करती है. एक छुपा हुआ पहलू यह भी है कि यहां “कम्पटीशन” नहीं, बल्कि “कोलैबोरेशन” है. छात्र एक-दूसरे की मदद करते हैं, नोट्स शेयर करते हैं और साथ मिलकर तैयारी करते हैं. यही चीज उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है.

अगर आप या आपके परिवार में कोई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो यह कहानी एक नई दिशा दे सकती है. यह दिखाती है कि सफलता के लिए सिर्फ पैसा नहीं, सही रणनीति और माहौल ज्यादा जरूरी है. छोटे शहर या गांव से आने वाले छात्रों के लिए यह एक उम्मीद भी है- कि सीमित संसाधनों के बावजूद बड़ा लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

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