एक ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान के बीच का तनाव अपने शीर्ष पर हो. सीमा पर गोलीबारी चल रहो हो और भारत की तरफ से क्रिया की प्रतिक्रिया के सिद्धांत के तहत पाकिस्तानी ड्रोनों, लड़ाकू विमानों और मिसाइलों को नष्ट किया जा रहा हो, अपने को मानवता का हिमायती बताने वाली मलाला शांति का सफ़ेद कबूतर उड़ना चाहती हैं.

जी हां सही सुना आपने. मलाला नहीं चाहती हैं कि युद्ध हो और शायद यही वो कारण है जिसके चलते उन्होंने बड़ी ही चतुराई के साथ एक ट्वीट किया है और ये जताने का प्रयास किया कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को व्यर्थ ही टार्गेट किया जा रहा है.

अब यहां ह्यूमैनिटी दिखाने आई हो कहा थी 22 अप्रैल से अभी तक



अब इंडिया ने जब जवाबी कार्यवाही की तो तो अब इन्हें शांति चाहिए



दोगले है नोबल पुरस्कार छीन लेना चाहिए तुम से और उस बंदेशी मुहम्मद यूनुस से 😡 — Nandu Maurya (@Nandusays382) May 8, 2025

आगे कुछ बात हो, उससे पहले ये बता देना बहुत जरूरी है कि भारत द्वारा लाख समझाने के बावजूद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और नौबत युद्ध वाली है. यदि ऐसा होता है तो बतौर एक मुल्क पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री और सेना के कारण बर्बादी की कगार पर पहुंचा मुल्क आवाम को गर्त के अंधेरों में ले जाएगा.

जिक्र मलाला के X पर किये गए ट्वीट का हुआ है तो बता दें कि इस ट्वीट के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ही मुल्कों के लोगों द्वारा मलाला की तीखी आलोचना हो रही है.

भारतीय इस बात पर बल दे रहे हैं कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की थी और अब पाकिस्तान भारत पर हमला कर दुनिया को अपना चाल, चरित्र और चेहरा दिखा रहा है. वहीं पाकिस्तानी मलाला को 'बाहरी' मान रहे हैं और उनका साफ़ कहना है कि उनके भीतरी मामले में किसी बाहरी को बोलने का हक़ नहीं है.

Hatred and violence are our common enemies, not each other. I strongly urge leaders in India and Pakistan to take steps to de-escalate tensions, protect civilians — especially children — and unite against the forces of division.



I send my deepest condolences to the loved ones of… — Malala Yousafzai (@Malala) May 7, 2025

बता दें कि मलाला ने अपने ट्वीट में लिखा है कि, 'नफरत और हिंसा हमारे साझा दुश्मन हैं, एक दूसरे के नहीं. मैं भारत और पाकिस्तान के नेताओं से तनाव कम करने, नागरिकों - खास तौर पर बच्चों - की सुरक्षा करने और विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ एकजुट होने के लिए कदम उठाने का पुरजोर आग्रह करती हूं. मैं दोनों देशों के सभी निर्दोष पीड़ितों के प्रियजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं.

Shut up! No one has any respect for you in Pakistan - mere outsider! — MQ (@PeaceMatters01) May 8, 2025

वहीं मलाला ने यह भी लिखा है कि, मैं इस खतरनाक समय में पाकिस्तान में अपने सभी दोस्तों और परिवार - और सभी शिक्षकों, अधिवक्ताओं और लड़कियों के बारे में सोच रही हूं, जिनके साथ हम काम करते हैं.

Pakistan trained the Mujahideen in Afghanistan, and The same Mujahideen later tried to kill you—so who is responsible for the attack on you? Pakistan. The #IndianArmy is also avenging you; you should be thankful.#OperationSindoor #IndiaPakistanWar #operation_sindoor — Nadeem Ram Ali 🇮🇳 (@NadeemRamAli) May 7, 2025

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संवाद और कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए अभी से कदम उठाने चाहिए. शांति ही हमारी सामूहिक सुरक्षा और समृद्धि के लिए आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है.

बहरहाल, इस बात में कोई शक नहीं है कि मामले के मद्देनजर मलाला व्यर्थ में चौधरी बन रही हैं. कितना बेहतर होता कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकवाद की निंदा करतीं.

How about condemnation of terrorism instead of posting such meaningless messages. — Fersos Daruwala (@goldchest4) May 8, 2025

चूंकि पाकिस्तान की आलोचना के विषय में मलाला ने एक शब्द भी नहीं कहा है इसलिए अब वो जो कर रही हैं उसको देखते हुए यही कहा जाएगा कि वो कहीं न कहीं आपदा में अवसर तलाश रही हैं.