बच्चों को बेरहमी से पीटती दिखी टीचर, वीडियो हुआ वायरल, यूजर्स ने कहा कुछ ऐसा...

अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण विवाद पर SDM सोहावल श्रुति का बयान- मस्जिद की पैमाइश के आदेश दिए हैं, रिपोर्ट PWD को भेजी जाएगी | यूपी- अयोध्या में रौनाही-ड्योढ़ी संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण पर विवाद, मस्जिद का हिस्सा हटाने की मांग की गई, VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ता सक्रिय हुए | उत्तर और उत्तर-पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा है तूफान दितवाह, 30 नवंबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना | रायसेन रेप केसः बीजेपी नेता उमा भारती ने आरोपी सलमान के एनकाउंटर की मांग की | J&K: सुरक्षाबलों ने अवंतीपोरा से जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकी नजीर अहमद को पकड़ा, खुफिया ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद
ट्रेंडिंग
उत्तर प्रदेश के जौनपुर के एक प्राइवेट स्कूल का एक वायरल वीडियो है, जिसमें एक महिला टीचर गुस्से में कई छोटे स्टूडेंट्स को थप्पड़ मारती हुई चिल्लाती हुई दिख रही है. इस क्लिप से लोगों में गुस्सा फैल गया है और इंटरनेट पर रेक्शंस की बाढ़ आ गई है.
उत्तर प्रदेश के जौनपुर के एक प्राइवेट स्कूल में हुई एक चौंकाने वाली घटना से लोगों में गुस्सा है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला टीचर क्लास के अंदर छोटे बच्चों को बार-बार थप्पड़ मार रही है.
वायरल वीडियो में, टीचर कई स्टूडेंट्स को पीटती हुई दिख रही है. उसे यह कहते हुए सुना जा सकता है, 'तेरी मैं तोड़ू ? 1–2 महीने से टेस्ट चल रहा है ना? वही सवाल पूछ रही हूं जो तुम लोगों से बार-बार टेस्ट में लिए जा रहे थे… सारी ज़िम्मेदारी क्या मेरी है? पढ़ना नहीं है…”
वायरल वीडियो से लोगों का गुस्सा
यह क्लिप वायरल हो गई है, जिस पर पेरेंट्स और लोकल लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. कई लोगों का आरोप है कि टीचर ने अपना गुस्सा बच्चों पर निकाला, जो फुटेज में साफ तौर पर डरे हुए दिख रहे हैं.
जौनपुर
👉 बदलापुर कोतवाली क्षेत्र के भलुआही गांव स्थित एल.बी.एस पब्लिक स्कूल की महिला टीचर द्वारा बच्चों की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।
👉 वीडियो में टीचर की पिटाई देखकर लोगों में गुस्सा फूट पड़ा है और भलुआही गांव में हड़कंप मच गया है।
👉 अभिभावक और… pic.twitter.com/YG0ygtJBZg— लोकमंच न्यूज़ | Lokmanch News (@lokmanchnewstv) November 27, 2025
बता दें कि वीडियो सामने आने के बाद इलाके में दहशत फैल गई है, लोग टीचर के बर्ताव की बुराई कर रहे हैं. माता-पिता आरोपी टीचर के खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी और लीगल एक्शन की मांग कर रहे हैं.
लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वीडियो के बहुत ज़्यादा चर्चा में आने के बाद, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और जांच शुरू की गई. वीडियो कितना असली है, यह वेरिफाई किया जा रहा है और नतीजों के आधार पर सही एक्शन लिया जाएगा.
वायरल वीडियो ने ऑनलाइन बहुत गुस्सा पैदा कर दिया है, कई यूज़र्स ने टीचर के बर्ताव पर गुस्सा और चिंता ज़ाहिर की है.
एक यूज़र ने लिखा, 'मैडम का पारा हाई, बच्चों की कुटाई… वीडियो देखकर साफ़ लग रहा है कि गुस्सा बच्चों पर नहीं, कहीं और की झुंझलाहट उतारी जा रही है। इतने छोटे बच्चों को इस तरह मारना गलत है और किसी भी हाल में शिक्षा का हिस्सा नहीं हो सकता.
स्कूल अगर सुरक्षित माहौल देने की जगह डर का अड्डा बन जाए तो कदम उठाना ज़रूरी है. घर का गुस्सा क्लासरूम में उतरना-यह न शिक्षा है, न अनुशासन, सिर्फ़ अत्याचार है.'
एक और यूज़र ने टीचर के बर्ताव पर सवाल उठाते हुए कहा, 'बच्चों को इस तरह पीने का अधिकार इनको किसने दिया है?'