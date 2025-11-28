FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

अयोध्या में सड़क चौड़ीकरण विवाद पर SDM सोहावल श्रुति का बयान- मस्जिद की पैमाइश के आदेश दिए हैं, रिपोर्ट PWD को भेजी जाएगी | यूपी- अयोध्या में रौनाही-ड्योढ़ी संपर्क मार्ग के चौड़ीकरण पर विवाद, मस्जिद का हिस्सा हटाने की मांग की गई, VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ता सक्रिय हुए | उत्तर और उत्तर-पश्चिमी दिशा में बढ़ रहा है तूफान दितवाह, 30 नवंबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना | रायसेन रेप केसः बीजेपी नेता उमा भारती ने आरोपी सलमान के एनकाउंटर की मांग की | J&K: सुरक्षाबलों ने अवंतीपोरा से जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकी नजीर अहमद को पकड़ा, खुफिया ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
बच्चों को बेरहमी से पीटती दिखी टीचर, वीडियो हुआ वायरल, यूजर्स ने कहा कुछ ऐसा...

बच्चों को बेरहमी से पीटती दिखी टीचर, वीडियो हुआ वायरल, यूजर्स ने कहा कुछ ऐसा...

'क्या सिर्फ समोसा खाने आती हो?...' किसने भरी मीटिंग में लगाई बाड़मेर की कलेक्टर IAS टीना डाबी की क्लास?

'क्या सिर्फ समोसा खाने आती हो?...' किसने भरी मीटिंग में लगाई बाड़मेर की कलेक्टर IAS टीना डाबी की क्लास?

Hair Care: बालों का झड़ना-रूखापन होगा दूर, इस तरह लगाएं प्याज का रस 

Hair Care: बालों का झड़ना-रूखापन होगा दूर, इस तरह लगाएं प्याज का रस

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?

कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?

दुनिया का सबसे नमकीन समुद्र कौन सा है? जहां 1 सेकेंड भी जिंदा नहीं रह सकते जलीय जीव

दुनिया का सबसे नमकीन समुद्र कौन सा है? जहां 1 सेकेंड भी जिंदा नहीं रह सकते जलीय जीव

Brain Growth: बचपन से बुढ़ापे तक 4 बार होता है दिमाग में बड़ा बदलाव, जानें कैसे बदलती है सोचने-समझने की क्षमता

Brain Growth: बचपन से बुढ़ापे तक 4 बार होता है दिमाग में बड़ा बदलाव, जानें कैसे बदलती है सोचने-समझने की क्षमता

Homeट्रेंडिंग

ट्रेंडिंग

बच्चों को बेरहमी से पीटती दिखी टीचर, वीडियो हुआ वायरल, यूजर्स ने कहा कुछ ऐसा...

उत्तर प्रदेश के जौनपुर के एक प्राइवेट स्कूल का एक वायरल वीडियो है, जिसमें एक महिला टीचर गुस्से में कई छोटे स्टूडेंट्स को थप्पड़ मारती हुई चिल्लाती हुई दिख रही है. इस क्लिप से लोगों में गुस्सा फैल गया है और इंटरनेट पर रेक्शंस की बाढ़ आ गई है.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Nov 28, 2025, 07:10 PM IST

बच्चों को बेरहमी से पीटती दिखी टीचर, वीडियो हुआ वायरल, यूजर्स ने कहा कुछ ऐसा...
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

उत्तर प्रदेश के जौनपुर के एक प्राइवेट स्कूल में हुई एक चौंकाने वाली घटना से लोगों में गुस्सा है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला टीचर क्लास के अंदर छोटे बच्चों को बार-बार थप्पड़ मार रही है.

वायरल वीडियो में, टीचर कई स्टूडेंट्स को पीटती हुई दिख रही है. उसे यह कहते हुए सुना जा सकता है, 'तेरी मैं तोड़ू ? 1–2 महीने से टेस्ट चल रहा है ना? वही सवाल पूछ रही हूं जो तुम लोगों से बार-बार टेस्ट में लिए जा रहे थे… सारी ज़िम्मेदारी क्या मेरी है? पढ़ना नहीं है…”

वायरल वीडियो से लोगों का गुस्सा

यह क्लिप वायरल हो गई है, जिस पर पेरेंट्स और लोकल लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. कई लोगों का आरोप है कि टीचर ने अपना गुस्सा बच्चों पर निकाला, जो फुटेज में साफ तौर पर डरे हुए दिख रहे हैं.

बता दें कि वीडियो सामने आने के बाद इलाके में दहशत फैल गई है, लोग टीचर के बर्ताव की बुराई कर रहे हैं. माता-पिता आरोपी टीचर के खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी और लीगल एक्शन की मांग कर रहे हैं.

लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वीडियो के बहुत ज़्यादा चर्चा में आने के बाद, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और जांच शुरू की गई. वीडियो कितना असली है, यह वेरिफाई किया जा रहा है और नतीजों के आधार पर सही एक्शन लिया जाएगा.

वायरल वीडियो ने ऑनलाइन बहुत गुस्सा पैदा कर दिया है, कई यूज़र्स ने टीचर के बर्ताव पर गुस्सा और चिंता ज़ाहिर की है.

एक यूज़र ने लिखा, 'मैडम का पारा हाई, बच्चों की कुटाई… वीडियो देखकर साफ़ लग रहा है कि गुस्सा बच्चों पर नहीं, कहीं और की झुंझलाहट उतारी जा रही है। इतने छोटे बच्चों को इस तरह मारना गलत है और किसी भी हाल में शिक्षा का हिस्सा नहीं हो सकता.

स्कूल अगर सुरक्षित माहौल देने की जगह डर का अड्डा बन जाए तो कदम उठाना ज़रूरी है. घर का गुस्सा क्लासरूम में उतरना-यह न शिक्षा है, न अनुशासन, सिर्फ़ अत्याचार है.'

एक और यूज़र ने टीचर के बर्ताव पर सवाल उठाते हुए कहा, 'बच्चों को इस तरह पीने का अधिकार इनको किसने दिया है?'

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
कहां स्थापित की गई भगवान राम की सबसे ऊंची प्रतिमा, हाथ में धनुष-बाण और चेहरे पर दिखा सौम्यता का भाव?
दुनिया का सबसे नमकीन समुद्र कौन सा है? जहां 1 सेकेंड भी जिंदा नहीं रह सकते जलीय जीव
दुनिया का सबसे नमकीन समुद्र कौन सा है? जहां 1 सेकेंड भी जिंदा नहीं रह सकते जलीय जीव
Brain Growth: बचपन से बुढ़ापे तक 4 बार होता है दिमाग में बड़ा बदलाव, जानें कैसे बदलती है सोचने-समझने की क्षमता
Brain Growth: बचपन से बुढ़ापे तक 4 बार होता है दिमाग में बड़ा बदलाव, जानें कैसे बदलती है सोचने-समझने की क्षमता
दुनिया के टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाने वाले CEO, देखें भारत से कितने हैं लिस्ट में शामिल
दुनिया के टॉप 10 सबसे ज्यादा कमाने वाले CEO, देखें भारत से कितने हैं लिस्ट में शामिल
भारत का एकमात्र शहर जिसका नाम उल्टा लिखो चाहे सीधा, दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसा ही आएगा
भारत का एकमात्र शहर जिसका नाम उल्टा लिखो चाहे सीधा, दोनों तरफ से पढ़ने में एक जैसा ही आएगा
MORE
Advertisement
धर्म
Panchak 2025: आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम  
आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
Mahabharata: पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
क्या रात में नाखून काटना अशुभ होता है? जानें इस मान्यता के पीछे क्या थी असल वजह
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
Numerology: अध्यात्म की दुनिया में अलग चमकते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, खूब कमाते हैं नाम और पैसा
MORE
Advertisement