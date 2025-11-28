बच्चों को बेरहमी से पीटती दिखी टीचर, वीडियो हुआ वायरल, यूजर्स ने कहा कुछ ऐसा...

उत्तर प्रदेश के जौनपुर के एक प्राइवेट स्कूल का एक वायरल वीडियो है, जिसमें एक महिला टीचर गुस्से में कई छोटे स्टूडेंट्स को थप्पड़ मारती हुई चिल्लाती हुई दिख रही है. इस क्लिप से लोगों में गुस्सा फैल गया है और इंटरनेट पर रेक्शंस की बाढ़ आ गई है.

उत्तर प्रदेश के जौनपुर के एक प्राइवेट स्कूल में हुई एक चौंकाने वाली घटना से लोगों में गुस्सा है. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला टीचर क्लास के अंदर छोटे बच्चों को बार-बार थप्पड़ मार रही है.

वायरल वीडियो में, टीचर कई स्टूडेंट्स को पीटती हुई दिख रही है. उसे यह कहते हुए सुना जा सकता है, 'तेरी मैं तोड़ू ? 1–2 महीने से टेस्ट चल रहा है ना? वही सवाल पूछ रही हूं जो तुम लोगों से बार-बार टेस्ट में लिए जा रहे थे… सारी ज़िम्मेदारी क्या मेरी है? पढ़ना नहीं है…”

वायरल वीडियो से लोगों का गुस्सा

यह क्लिप वायरल हो गई है, जिस पर पेरेंट्स और लोकल लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. कई लोगों का आरोप है कि टीचर ने अपना गुस्सा बच्चों पर निकाला, जो फुटेज में साफ तौर पर डरे हुए दिख रहे हैं.

बता दें कि वीडियो सामने आने के बाद इलाके में दहशत फैल गई है, लोग टीचर के बर्ताव की बुराई कर रहे हैं. माता-पिता आरोपी टीचर के खिलाफ सख्त डिसिप्लिनरी और लीगल एक्शन की मांग कर रहे हैं.

लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वीडियो के बहुत ज़्यादा चर्चा में आने के बाद, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और जांच शुरू की गई. वीडियो कितना असली है, यह वेरिफाई किया जा रहा है और नतीजों के आधार पर सही एक्शन लिया जाएगा.

वायरल वीडियो ने ऑनलाइन बहुत गुस्सा पैदा कर दिया है, कई यूज़र्स ने टीचर के बर्ताव पर गुस्सा और चिंता ज़ाहिर की है.

एक यूज़र ने लिखा, 'मैडम का पारा हाई, बच्चों की कुटाई… वीडियो देखकर साफ़ लग रहा है कि गुस्सा बच्चों पर नहीं, कहीं और की झुंझलाहट उतारी जा रही है। इतने छोटे बच्चों को इस तरह मारना गलत है और किसी भी हाल में शिक्षा का हिस्सा नहीं हो सकता.

स्कूल अगर सुरक्षित माहौल देने की जगह डर का अड्डा बन जाए तो कदम उठाना ज़रूरी है. घर का गुस्सा क्लासरूम में उतरना-यह न शिक्षा है, न अनुशासन, सिर्फ़ अत्याचार है.'

एक और यूज़र ने टीचर के बर्ताव पर सवाल उठाते हुए कहा, 'बच्चों को इस तरह पीने का अधिकार इनको किसने दिया है?'