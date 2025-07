ठाणे में लिफ्ट का दरवाजा न खुलने पर व्यक्ति बना हैवान, पहले की पिटाई फिर 12 साल के बच्चे को दांतों से काटा

महाराष्ट्र के ठाणे में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक व्यक्ति के ऊपर सनक कुछ इस हद तक सवार हुई कि उसने न केवल एक बच्चे पर थप्पड़ों की बरसात की बल्कि उसे काटा और चाकू से मारने की धमकी दी. बता दें कि घटना को एक रिहायशी इमारत की लिफ्ट में तब अंजाम दिया गया जब 12 साल का लड़का अपने 14वीं मंजिल के अपार्टमेंट से ट्यूशन जा रहा था.

कैलाश थवानी नाम का आरोपी कथित तौर पर बच्चे पर तब भड़क गया जब उसने 9वीं मंजिल पर स्थित लिफ्ट के दरवाज़े बिना खोले बंद कर दिए.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए सीसीटीवी फुटेज में थवानी कुछ ही सेकंड बाद लिफ्ट में घुसते और बच्चे पर हिंसक हमला करते हुए दिखाई दे रहा है.

Shocking incident in Ambernath, Thane! A man brutally assaulted a 12-yr-old boy in a lift for closing the door, slapping him, biting his hand, & threatening to stab him. Shivajinagar Police have filed an FIR, but the accused, Kailash Thawani, remains at large despite viral CCTV… pic.twitter.com/TeTCD6aOYl

फुटेज में थवानी बच्चे को कई बार थप्पड़ मारते, उसके हाथ पकड़कर जकड़ते और यहां तक कि उसके हाथ पर काटते हुए भी दिखाई दे रहा है. उस व्यक्ति ने लड़के को धमकी भी दी, 'मैं तुम्हें बाहर चाकू मार दूंगा.'

बताया जा रहा है कि हाउसकीपिंग स्टाफ के हस्तक्षेप के बावजूद, हमला इमारत की लॉबी में भी जारी रहा.

Ulhasnagar, Maharashtra: An incident has surfaced where a 12-year-old minor was brutally beaten inside a lift in a housing society in the Palegaon area of Ambernath. The assault was captured on the lift's CCTV camera. Following the incident, a case has been registered against the… pic.twitter.com/CYCMPBi3yW