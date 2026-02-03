दिल्ली में सड़क पर तड़पता रहा शख्स, मदद के नाम पर दो युवकों ने की ऐसी हरकत, जानवर भी शरमा जाएं, Video वायरल

ट्रेंडिंग
एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई ही जिसमें सड़क पर बेहोश होकर गिरे एक आदमी की मदद करने के बजाय कुछ लोगों ने उसे लूट लिया गया. पुलिस ने बताया कि समय पर मेडिकल मदद न मिलने के कारण बाद में उस आदमी की मौत हो गई.
लोग इंसानियत या ये कहें कि मानवता को लेकर बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन करनी और कथनी में अंतर का लेवल क्या होता है? यदि इसे समझना हो तो हम देश की राजधानी दिल्ली से वायरल हुए और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे एक वीडियो का अवलोकन कर सकते हैं. दिल्ली से एक चौंकाने वाली और शर्मनाक घटना सामने आई, जहां सड़क पर बेसुध गिरे एक आदमी के पास कुछ लोग आए. लेकिन मदद करने के बजाए वो उसका मोबाइल फोन चुराकर भाग खड़े हुए.
घटना बीते शनिवार की है. इंटरनेट पर जो वीडियो वायरल हुआ है यदि उसे देखें तो मिलता है कि एक आदमी अचानक सड़क पर गिर गया जो साफ तौर पर तकलीफ में था. उसे ज़मीन पर पड़ा देखकर, स्कूटर पर सवार दो युवक उसके पास आए और मदद करने के बजाय,उन्होंने उसके साथ जो कुछ भी किया, वो पूरी इंसानियत को शर्मसार करने के लिए काफी है.
मामले में दिलचस्प ये देखना रहा कि दोनों ही युवक बाद में फिर से वापस आए और उसकी जेबें तलाशीं. कुछ न मिलने पर और CCTV कैमरा देखकर, वे वहां से भाग गए.
दिल्ली से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है.
यहां सुबह एक शख्स अचानक जमीन पर गिर जाता है.
शख्स को गिरा देखकर स्कूटी सवार दो युवक उसके पास पहुंचे और मदद करने के बजाय उसका मोबाइल चुराकर चले गए.
इसके कुछ देर बाद फिर दोनों लौटकर आते हैं और उसके जेब की तलाशी… pic.twitter.com/Y5nsHcneMu
बताया जा रहा है कि समय पर मेडिकल मदद न मिलने के कारण उस आदमी की मौत हो गई. पूरा मामला CCTV कैमरे में दर्ज है. फुटेज में दिख रहा है कि आदमी दर्द से ज़मीन पर पड़ा है. अचानक, एक स्कूटर रुकता है और सवारों में से एक नीचे उतरता है, आदमी का फ़ोन चुराता है, और गाड़ी में वापस बैठ जाता है.
फिर वह वापस आता है, आदमी की जेबें चेक करता है, और पीड़ित के संघर्ष करते रहने के बावजूद वहां से भाग जाता है.
व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है. बताया जा रहा है कि पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पता लगाया जा रहा है कि मृतक कौन था? उसे क्या हुआ? वो कहां से आया?
पुलिस इन सवालों के जवाब कब सामने लाती है? इसका जवाब वक़्त देगा. मगर जो दिल्ली में वायरल हुए वीडियो के जरिये दिखा, उसे देखकर इतना तो साफ़ हो गया है कि बतौर समाज हम हर बीतते दिन के साथ गर्त के अंधेरों में जा रहे हैं. डर बस इस बात को लेकर है कि जब हमें इन बातों का एहसस होगा तब हमारे पास संभालने या ये कहें कि बचाने को कुछ नहीं होगा.
कुल मिलाकर दिल्ली से वायरल हुआ यह वीडियो वो आईना है, जो हमें ये बता रहा है कि बतौर समाज हम मर चुके हैं और हमें अपने अलावा किसी की भी नाम मात्र की परवाह नहीं है.