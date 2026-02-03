FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उलटफेर कर दुनिया को हैरान कर सकता है आयरलैंड, जानिए क्या है टीम की ताकत और कमजोरी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में उलटफेर कर दुनिया को हैरान कर सकता है आयरलैंड, जानिए क्या है टीम की ताकत और कमजोरी

कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह? जो बनेंगे मणिपुर के नए बॉस, जानिए उनका अब तक का राजनीतिक सफर

कौन हैं युमनाम खेमचंद सिंह? जो बनेंगे मणिपुर के नए बॉस, जानिए उनका अब तक का राजनीतिक सफर

दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा! होली और दिवाली पर इन परिवारों को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर

दिल्ली सरकार का बड़ा तोहफा! होली और दिवाली पर इन परिवारों को मिलेगा मुफ्त गैस सिलेंडर

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
बिजनेस में एक बार फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, फिर तुलसी से बना दी 250 करोड़ की कंपनी

बिजनेस में एक बार फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, फिर तुलसी से बना दी 250 करोड़ की कंपनी

ये पक्षी फ्यूचर प्लानिंग के साथ मददगारों को भी देता है गिफ्ट, इंसानों जैसी होती है याददाश्त

ये पक्षी फ्यूचर प्लानिंग के साथ मददगारों को भी देता है गिफ्ट, इंसानों जैसी होती है याददाश्त

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 महान गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 महान गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

Homeट्रेंडिंग

ट्रेंडिंग

दिल्ली में सड़क पर तड़पता रहा शख्स, मदद के नाम पर दो युवकों ने की ऐसी हरकत, जानवर भी शरमा जाएं, Video वायरल

एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई ही जिसमें सड़क पर बेहोश होकर गिरे एक आदमी की मदद करने के बजाय कुछ लोगों ने उसे लूट लिया गया. पुलिस ने बताया कि समय पर मेडिकल मदद न मिलने के कारण बाद में उस आदमी की मौत हो गई.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Feb 03, 2026, 07:35 PM IST

दिल्ली में सड़क पर तड़पता रहा शख्स, मदद के नाम पर दो युवकों ने की ऐसी हरकत, जानवर भी शरमा जाएं, Video वायरल
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

लोग इंसानियत या ये कहें कि मानवता को लेकर बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन करनी और कथनी में अंतर का लेवल क्या होता है? यदि इसे समझना हो तो हम देश की राजधानी दिल्ली से वायरल हुए और लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे एक वीडियो का अवलोकन कर सकते हैं. दिल्ली से एक चौंकाने वाली और शर्मनाक घटना सामने आई, जहां सड़क पर बेसुध गिरे एक आदमी के पास कुछ लोग आए. लेकिन मदद करने के बजाए वो उसका मोबाइल फोन चुराकर भाग खड़े हुए. 

घटना बीते शनिवार की है. इंटरनेट पर जो वीडियो वायरल हुआ है यदि उसे देखें तो मिलता है कि एक आदमी अचानक सड़क पर गिर गया जो साफ तौर पर तकलीफ में था. उसे ज़मीन पर पड़ा देखकर, स्कूटर पर सवार दो युवक उसके पास आए और मदद करने के बजाय,उन्होंने उसके साथ जो कुछ भी किया, वो पूरी इंसानियत को शर्मसार करने के लिए काफी है. 

मामले में दिलचस्प ये देखना रहा कि दोनों ही युवक बाद में फिर से वापस आए और उसकी जेबें तलाशीं. कुछ न मिलने पर और CCTV कैमरा देखकर, वे वहां से भाग गए.

बताया जा रहा है कि समय पर मेडिकल मदद न मिलने के कारण उस आदमी की मौत हो गई. पूरा मामला CCTV कैमरे में दर्ज है. फुटेज में दिख रहा है कि आदमी दर्द से ज़मीन पर पड़ा है. अचानक, एक स्कूटर रुकता है और सवारों में से एक नीचे उतरता है, आदमी का फ़ोन चुराता है, और गाड़ी में वापस बैठ जाता है.

फिर वह वापस आता है, आदमी की जेबें चेक करता है, और पीड़ित के संघर्ष करते रहने के बावजूद वहां से भाग जाता है.

व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है. बताया जा रहा है कि पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पता लगाया जा रहा है कि मृतक कौन था? उसे क्या हुआ? वो कहां से आया?

पुलिस इन सवालों के जवाब कब सामने लाती है? इसका जवाब वक़्त देगा. मगर जो दिल्ली में वायरल हुए वीडियो के जरिये दिखा, उसे देखकर इतना तो साफ़ हो गया है कि बतौर समाज हम हर बीतते दिन के साथ गर्त के अंधेरों में जा रहे हैं. डर बस इस बात को लेकर है कि जब हमें इन बातों का एहसस होगा तब हमारे पास संभालने या ये कहें कि बचाने को कुछ नहीं होगा.

कुल मिलाकर दिल्ली से वायरल हुआ यह वीडियो वो आईना है, जो हमें ये बता रहा है कि बतौर समाज हम मर चुके हैं और हमें अपने अलावा किसी की भी नाम मात्र की परवाह नहीं है.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
बिजनेस में एक बार फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, फिर तुलसी से बना दी 250 करोड़ की कंपनी
बिजनेस में एक बार फेल होने के बाद भी नहीं मानी हार, फिर तुलसी से बना दी 250 करोड़ की कंपनी
ये पक्षी फ्यूचर प्लानिंग के साथ मददगारों को भी देता है गिफ्ट, इंसानों जैसी होती है याददाश्त
ये पक्षी फ्यूचर प्लानिंग के साथ मददगारों को भी देता है गिफ्ट, इंसानों जैसी होती है याददाश्त
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 महान गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 महान गेंदबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम
T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक एक्टिव खिलाड़ी
T20 वर्ल्ड कप इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक एक्टिव खिलाड़ी
Top 10 Films In Pakistan: पाकिस्तान में खूब देखी जा रही हैं बॉलीवुड की ये फिल्में, आंकड़े देख चौंक जाएंगे आप
Top 10 Films In Pakistan: पाकिस्तान में खूब देखी जा रही हैं बॉलीवुड की ये फिल्में, आंकड़े देख चौंक जाएंगे आप
MORE
Advertisement
धर्म
Grah Gochar: फरवरी में 4 ग्रहों का गोचर और राजयोग इन 3 राशियों की जिंदगी संवार देंगे, पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते
फरवरी में 4 ग्रहों का गोचर और राजयोग इन 3 राशियों की जिंदगी संवार देंगे, पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते
क्या चंद्र ग्रहण के चलते होलिका दहन और होली की तारीख बदल जाएगी? 3 मार्च को लग रहा साल का पहला ग्रहण
क्या चंद्र ग्रहण के चलते होलिका दहन और होली की तारीख बदल जाएगी? 3 मार्च को लग रहा साल का पहला ग्रहण
Shubh Muhurat: फरवरी महीने में विवाह से लेकर वाहन और गृहप्रवेश के लिए बन रहे कई शुभ मुहूर्त, यहां पढ़ें पूरे महीने का शुभ योग
फरवरी महीने में विवाह से लेकर वाहन और गृहप्रवेश के लिए बन रहे कई शुभ मुहूर्त, यहां पढ़ें पूरे महीने का शुभ योग
Numerology: इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं की प्लानिंग कभी फेल नहीं होती, इनका तैयार रोडमैप देता है सक्सेस की गारंटी  
इन तारीखों पर जन्मी महिलाओं प्लानिंग की होती हैं मास्टमाइंड, इनका तैयार रोडमैप देता है सक्सेस की गारंटी
Budget 2026: हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
हर बार की तरह इस बार भी खास है निर्मला सीतारमण की साड़ी का रंग, जानें बैंगनी कलर से बजट का कनेक्शन
MORE
Advertisement