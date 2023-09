हजारों की भीड़ में अचानक पुलिसवाले ने किया गोविंदा जैसा डांस, दिल  खुश कर देगा वीडियो

डीएनए हिंदी: Hyderabad Viral Video- गणेश चतुर्थी पर घर में विराजने वाले गणपति को धूमधाम से अबीर-गुलाल के साथ नाचते-गाते हुए जल में विसर्जित करने की परंपरा आपको पूरे देश में देखने को मिल जाएगी. भले ही इस त्योहार की असली धूम महाराष्ट्र और वहां भी मुंबई में देखने को मिलती है, लेकिन देश के बाकी हिस्से भी 'गणपति बाप्पा मोरया' की आवाज पर भगवान गणेश के लिए अपना प्यार जताने में पीछे नहीं रहते हैं. यह त्योहार लोगों के मन में किस कदर समा जाता है, इसका नजारा गुरुवार 28 सितंबर को हैदराबाद में देखने को मिला. हैदराबाद में 'गणेश विसर्जन' के दौरान लोगों के बीच पुलिसवाले भी ऐसे झूमे कि सभी हैरान रह गए. इस दौरान गणपति बाप्पा की भक्ति में लीन एक पुलिसकर्मी का बॉलीवुड हीरो गोविंदा जैसा डांस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया है. लोग इस डांस को देखकर मजा भी ले रहे हैं और जमकर कमेंट भी कर रहे हैं.

कहां का है वायरल हुआ वीडियो

सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ हैदराबाद पुलिस के जवान का वीडियो टैंक बुंद (Tank Bund) इलाके का बताया जा रहा है, जहां खैरताबाद से 63 फुट ऊंची गणेश मूर्ति को ढोल-नगाड़ों पर विसर्जन के लिए लाई गई थी. इस दौरान कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए थे, लेकिन पारंपरिक ढोल की धुन में पुलिसकर्मी भी ऐसे खो गए कि सबकुछ भूलकर बाप्पा के सामने नाच-गाकर विदाई देने लगे. इसी दौरान एक पुलिस अफसर भीड़ के बीच में बने मंच पर चढ़ गए और डांस शुरू कर दिया. गोविंदा के ब्रेक डांस से प्रेरित दिख रहे पुलिस अफसर ने वीडियो में ऐसे जोरदार स्टेप्स दिखाए हैं कि आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे.

“GANGA - JAMUNI Tehzeeb”: That’s what #Telangana is Proud of✊



Today happens to be the day when #GaneshNimarjan and #MiladUnNabi coincide



And here👇are the People and the Police👮‍♂️ celebrating the festivities with music and dance on the streets of #Hyderabad



When a Leader like… pic.twitter.com/H9PEZgbW78