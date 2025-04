Shocking Video: हैदराबाद में पशु क्रूरता का दिल दहलाने वाला केस सामने आया है. एक रिहाइशी अपार्टमेंट में अपना पालतू कुत्ता घुमा रहे व्यक्ति ने 5 नवजात पिल्लों को दीवार और फर्श पर पटक-पटककर मार डाला. हैवानियत का यह कारनामा अपार्टमेंट के बेसमेंट पार्किंग एरिया में अंजाम दिया गया. जो पिल्ले पटकने से भी नहीं मरे, उन्हें भी आशीष नाम के आरोपी ने पत्थरों से कूचकर मौत दे दी. इस जघन्य घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी की हैवानियत साफ दिखाई दे रही है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद कुत्ता प्रेमी भड़क गए हैं.

क्या दिख रहा है वायरल वीडियो में

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना हैदराबाद के इंडीज वीबी रेजिडेंशियल अपार्टमें की बेसमेंट पार्किंग में हुई है. पार्किंग में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में आशीष अपने पालतू कुत्ते को घुमाते हुए दिख रहा है. आशीष का कुत्ता घूमते हुए बेसमेंट में एक पिलर के पास बैठे नवजात पिल्लों के पास पहुंच गया. ये पिल्ले किसी आवारा कुतिया के थे, जो कुछ समय पहले ही पैदा हुए थे. आशीष को अपने कुत्ते का उन पिल्लों से लाड जताना अच्छा नहीं लगा. उसने एक पिल्ले को उठाया और बेहद तेजी से फर्श पर पटक दिया. वीडियो में दिख रहा है कि इसके बाद वह घुटनों के बल पर बैठकर यह जांचने लगता है कि पिल्ला जिंदा है या नहीं. इसके बाद आशीष उस पिल्ले को अपने पैर से कुचल देता है.

#Hyderabad: Man Kills Five Newborn Puppies in Apartment Cellar, Shocking Video Emerges



In a disturbing case of animal cruelty, a man in Hyderabad’s Fatehnagar Home Valley allegedly killed five newborn puppies in his apartment cellar. The act, reportedly triggered by a stray dog… pic.twitter.com/E78cX1GHXs