Car Accident Video: सड़क पर हाई स्पीड ड्राइविंग लगातार जानलेवा हो रही है. इसके बावजूद लोग सुधरने के लिए तैयार नहीं हैं. हैदराबाद में मंदिर से लौट रही एक महिला को हाई स्पीड बोलेरो ने उस समय टक्कर मारकर हवा में उड़ा दिया, जब वह अपनी कार खराब होने के बाद बाहर सड़क पर उतरी थी. बोलेरो की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई है, जबकि इस हादसे के बाद महिला को उठाने के लिए दौड़ रहा उसका रिश्तेदार भी ठोकर लगकर गिरने से घायल हो गया है. दो दिन पहले हुए इस हादसे की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का वीडियो बुधवार को सबके सामने आया है, जिसमें हादसे की भयावहता दिखाई दे रही है.

क्या दिख रहा है वायरल वीडियो में

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि हाइवे पर तेज गति के ट्रैफिक के बीच में कार अचानक रुक जाती है. सड़क किनारे लगी कार के पिछले दरवाजे से महिला ट्रैफिक वाली साइड उतरती है. इस दौरान उसका रिश्तेदार भी बोनट के पास खड़ा होकर कार की जांच करने लगता है. इसी दौरान पीछे से तेज गति में आ रही सामान ढोने वाली बोलेरो गाड़ी अचानक कंट्रोल खोते हुए सड़क के दूसरे किनारे से कम से कम 30 फुट दूर सीधे महिला की तरफ आती है और उसे बेहद जोर से टक्कर मारती है. महिला टक्कर लगते ही हवा मे उचलकर करीब 20-25 फुट दूर जाकर गिरती है. बोलेरो का ड्राइवर स्टेयरिंग दोबारा सड़क की तरफ मोड़ता है और गाड़ी लेकर वहां से फरार हो जाता है. कार से उतरकर महिला का बेटा और बोनेट के पास खड़ा रिश्तेदार उसकी तरफ दौड़ते हैं. रिश्तेदार ठोकर लगने से मुंह के बल गिर जाता है.

