Haryana Viral Video: बाढ़ में डूब गया हरियाणा के गृह मंत्री का घर, नाव में सवार होकर पहुंचे विज, सोशल मीडिया पर बना मजाक

डीएनए हिंदी: Viral Video- हरियाणा में भी कई दिन से भारी बारिश और यमुना नदी में उत्तराखंड से छोड़े गए पानी के कारण विकट हालात बन गए हैं. हरियाणा के कम से कम 7 जिले बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं. अंबाला शहर के अंदर हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है. यहां तक कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का घर भी पानी में डूब गया है, जिसके चलते उन्हें घर तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा है. अनिल विज का नाव में सवार होकर घर जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हो रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग हरियाणा सरकार का मजाक उड़ा रहे हैं और बहुत से लोग बारिश की आपदा को लेकर चिंता जता रहे हैं. हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि विज जल भराव वाले इलाकों में नाव से निरीक्षण कर रहे थे और यह वीडियो उसी दौरान का है.

Classic...

Haryana's Home Minister Anil Vij going to his house in Ambala.

🤣🤣🤣#Ambala #Haryana #Monsoon #Monsoon2023 #MonsoonDamage #MonsoonMayhem #Rains pic.twitter.com/ijxcY3cc8I