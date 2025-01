Harry Potter in Mahakumbh 2025: प्रयागराज में चल रहे सनातन धर्म के सबसे पवित्र और भव्य आयोजन महाकुंभ 2025 (Mahakumbh 2025) की धूम पूरी दुनिया में मची हुई है. महाकुंभ मेला (Mahakumbh Mela 2025) में शामिल होने के लिए दूर-दूर से लोग आ रहे हैं. मेले के रोजाना ऐसे-ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर लोग अचंभित हो रहे हैं. अब फिर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ है, जिसे देखकर लोग कह रहे हैं कि ये क्या है. इस वीडियो में हॉलीवुड की मशहूर मूवी सीरीज 'हैरी पॉटर' में हैरी पॉटर का रोल निभाने वाले डेनियल रैडक्लिफ महाकुंभ मेले के एक भंडारे में पत्तल चाट-चाटकर प्रसाद का स्वाद लेते दिख रहे हैं. इस वीडियो को देखकर लोग बेहद हैरान हो रहे हैं और मजेदार रिएक्शन भी दे रहे हैं.

क्या दिख रहा है वायरल वीडियो में

महाकुंभ मेले के इस वायरल वीडियो में किसी भंडारे में एक विदेशी युवक खाना खाता दिख रहा है. इस युवक ने हाथ में भंडारे के खाने की पत्तल पकड़ी हुई है, जिसमें रखे खाने को वह बेहद चाव लेकर खाता दिख रहा है. खाने का टेस्ट युवक को इतना भाता है कि वह प्लेट के खाली होने पर उसे चाटता हुआ भी दिख रहा है. यह युवक बिल्कुल हैरी पॉटर (Harry Potter) सीरीज के हीरो डेनियल रैडक्लिफ (Daniel Radcliffe) का डुप्लीकेट लग रहा है. इंस्टाग्राम पर यह वीडियो देखकर लोग यही कह रहे हैं कि हैरी पॉटर (Harry Potter Mahakumbh Viral Video) में कहां से आ गया?

वीडियो पर आ रहे हैं मजेदार रिेएक्शन

इंस्टाग्राम पर यह वीडियो @prayagrajtalktown नाम के हैंडल से अपलोड किया गया है, जिसके कैप्शन में लिखा है,'Angrej Bhandara Reaction' और वीडियो पर कैच लाइन लिखी गई है,'कुंभ में अंग्रेज ने खाया भंडारा'. इस वीडियो को 12 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं, जबकि उस पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा,'हैरी पॉटर जैसा दिख रहा है.' दूसरे यूजर ने लिखा,'ये डेनियल रैडक्लिफ तो नहीं है ना?' तीसरे यूजर ने लिखा,'खाने दो भाई, इतने आनंद से तो इंडियन भी नहीं खाते हैं.' चौथे यूजर ने लिखा,'लास्ट वाला बाइट खाने का तरीका बढ़िया था.'

सोनाक्षी सिन्हा की डुप्लीकेट मोनालिसा बन गई है स्टार

महाकुंभ मेले में ही बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) की डुप्लीकेट मोनालिसा (Monalisa in Mahakumbh 2025) भी बेहद वायरल हो चुकी है. माला बेचने वाली मोनालिसा की वीडियोज और फोटोज इतनी पॉपुलर हुई हैं कि उनके लिए अपना बिजनेस करना भी भारी हो गया. इसके चलते उनके पिता ने उन्हें बीच में ही वापस मध्य प्रदेश में उनके घर भेज दिया.

