Viral News in Hindi: किसी रिश्ते में ब्रेकअप के बाद कई बार प्रेमी या प्रेमिका कुछ ऐसी हरकतें करते हैं, जो उनके एक्स पार्टनर के लिए मुसीबत बन जाती हैं. ऐसी ही एक शिकायत एक युवती ने ऑनलाइन शेयर की है, जो बेहद वायरल हो गई है. युवती ने अपने एक्स-बॉयफ्रेंड पर अनूठे तरीके से टॉर्चर करने का आरोप लगाया है. युवती का कहना है कि ब्रेकअप के बाद उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को सभी जगह से ब्लॉक कर दिया है तो वह UPI के जरिये हर मिनट 1 रुपया भेजकर उसे टॉर्चर कर रहा है. इसके चलते वह मेंटर ट्रॉमा से गुजर रही है. उसने लोगों से इससे उबरने के लिए सलाह भी मांगी है.

स्टॉकिंग का ये अनूठा तरीका

आमतौर पर रिश्ता टूटने के बाद एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड पर अपने एक्स पार्टनर को स्टॉक करने यानी उसका पीछा करने और निगरानी करने जैसे आरोप लगते हैं. लेकिन इंटरनेट पर शेयर की गई इस युवती की पोस्ट में स्टॉकिंग का अलग ही तरीका बताया गया है. युवती ने कहा कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद उसे हर जगह ब्लॉक कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद वह पीछा नहीं छोड़ रहा है. वह उसे ऑनलाइन पेमेंट ऐप के जरिये हर मिनट में 1 रुपया UPI कर रहा है. युवती ने कहा कि इससे मैं परेशान हो गई हूं और यह मेरे लिए मेंटल ट्रॉमा बनता जा रहा है.

लोग बोले- फ्री में हो रही इंकम

सोशल मीडिया पर युवती की पोस्ट वायरल हो गई है. इस वायरल पोस्ट पर लोग रिएक्ट और कमेंट कर रहे हैं. कई लोगों ने इसे ऑनलाइन शेयर करने के लिए युवती का मजाक भी उड़ाया है. एक यूजर ने लिखा, फ्री में इंकम हो रही है, ब्लॉक क्यों करती हो. दूसरे यूजर ने लिखा,"पूरे साल में 51,8400 रुपये बन जाएंगे. कुछ यूजर ने इसे पेंशन स्कीम बता दिया. हालांकि कुछ लोगों ने सही मायने में युवती को सलाह भी दी है. उन्होंने युवती को तत्काल अपने एक्स बॉयफ्रेंड के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की सलाह दी है.

Blocked him from everywhere now he is sending 1rs on gpay every fkin minute😭