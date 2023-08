Chhattisgarh: मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में 'भूत' से डरे छात्र, पुलिसवालों ने की जांच तो रह गए हैरान, देखें वायरल वीडियो

डीएनए हिंदी: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के एक सरकारी मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है. यहां के बॉयज हॉस्टल में एक भूत होने की अफवाह फैल गई है जिसने हॉस्टल में मौजूद सभी छात्रों को डरा दिया है. छात्रों का कहना है कि हॉस्टल की लॉबी के पास से एक लड़की के हंसने की आवाज आती हैं. हालांकि मामले में जब पुलिस पहुंची तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देख सभी हैरान रह गए.

छात्रों का दावा है कि लड़की की हंसने की आवाज आ रही थी लेकिन जब वे अपने कमरे से बाहर आए तो उन्हें कोई नहीं दिखा जिससे वह ज्यादा डर गए थे. इसके बाद पुलिस की एक टीम भी हॉस्टल में छानबीन करने पहुंची थी. पुलिस की मौजूदगी में भी हंसी-ठहाकों की आवाजें आ रही थीं लेकिन पुलिस पहले यह नहीं समझ पाई कि आखिर यह आवाज कहां से आ रही थी.

Ye Mera #India... Yaha Ghost Bhi Dost hota hai...

Ghost in the Boys Hostel of the #Medical College of @MahasamundDist!

The sound of a girl's laugh is heard. Police reached to investigate was surprised... #Chhattisgarh watch this Video 👇 pic.twitter.com/7zUC4PssLN